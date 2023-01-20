ССО профессионально прореживают ряды врага в Соледаре

Силы специальных операций показали кадры позиционного боя в Соледаре.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечено, что это видео сражение в городской застройке снято одним из операторов Сил специальных операций.

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Пока его группа вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживала многочисленные вражеские атаки на улицах города, оператор охотился на врага с позиции заброшенного здания.

Дословно: "Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность, чтобы как можно больше проредить ряды противника.

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Подразделения Сил специальных операций продолжают работу на данном направлении, профессионально уничтожая российских оккупантов".