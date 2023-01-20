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ССО профессионально прореживают ряды врага в Соледаре

Валентина РоманенкоПятница, 20 января 2023, 20:35
иллюстративное фото ССО

Силы специальных операций показали кадры позиционного боя в Соледаре.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечено, что это видео сражение в городской застройке снято одним из операторов Сил специальных операций.

Пока его группа вместе с другими подразделениями Сил обороны сдерживала многочисленные вражеские атаки на улицах города, оператор охотился на врага с позиции заброшенного здания.

Дословно: "Когда российские командиры гнали своих подчиненных на убой, несмотря на колоссальные потери, наши воины использовали это как возможность, чтобы как можно больше проредить ряды противника.

Подразделения Сил специальных операций продолжают работу на данном направлении, профессионально уничтожая российских оккупантов".

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Темы: СоледарССО
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