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Путіну потрібен "український Сталінград" – Данілов

Роман ПетренкоНеділя, 22 січня 2023, 11:47
Путіну потрібен український Сталінград – Данілов
ФОТО: УП

Секретар РНБО Олексій Данілов впевнений, що російський президент Володимир Путін зараз шукає вразливі ділянки українського фронту.

Джерело: Данілов у колонці для "Української правди"

Пряма мова Данілова: "У війні з Україною Путін мріє про "котли", оточення, парад перемоги і звання генералісимуса всіх часів і … про власний ГУЛАГ.

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Для цього в його системі координат потрібен "український Сталінград". В крайньому разі він бажає повторення в максимально масштабованому вигляді варіанту Дебальцева-2. 

Тому новоспечені Жукови в особі Герасимова концентрують ресурси, підтягують резерви, відновлюють боєздатність і шукають найбільш вразливі ділянки українського фронту".

Читайте більше у колонці Данілова: Путінська стратегія – 2023

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Теми: ДаніловПутінвійна
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