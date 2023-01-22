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Путину нужен "украинский Сталинград" - Данилов

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 января 2023, 11:47
Путину нужен украинский Сталинград - Данилов
ФОТО: УП

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта.

Источник: Данилов в колонке для "Украинской правды"

Прямая речь Данилова: "В войне с Украиной Путин мечтает о "котлах", окружении, параде победы и звании генералиссимуса всех времен и ... о собственном ГУЛАГе.

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Для этого в его системе координат нужен "украинский Сталинград". В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабированном виде варианта Дебальцево-2. 

Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта".

Читайте больше в колонке Данилова: Путинская стратегия - 2023

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Темы: ДаниловПутинвойна
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