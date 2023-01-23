ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живий

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький переконаний, що здоров'ям президента країни-агресора опікуються найкращі західні лікарі, тому він досі живий.

Джерело: Скібіцький в інтерв'ю "Delfi"

Пряма мова Скібіцького: "На жаль Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше".

Що було раніше:

У травні 2022 року начальник ГУР Кирило Буданов твердив, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна. "Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда", - повідомлялв Буданов.

19 січня президент Володимир Зеленський висловив сумнів у тому, що Путін ще живий. "Я не зовсім розумію, з ким говорити і про що. Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з’являється на хромакеї, що це він і є. Я не зовсім розумію, що він живий, або це він приймає рішення, або хто там приймає рішення. Що за коло осіб? В мене немає такої інформації, - підкреслював він.