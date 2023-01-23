ГУР: Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живий

Заступник начальника ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький переконаний, що здоров'ям президента країни-агресора опікуються найкращі західні лікарі, тому він досі живий.

Джерело: Скібіцький в інтерв'ю "Delfi"

Пряма мова Скібіцького: "На жаль Путіна лікують найкращі західні лікарі, тому він досі живе. Лікували б російські - все закінчилося б швидше".

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