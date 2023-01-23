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ГУР: Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор жив

Станислав ПогориловПонедельник, 23 января 2023, 12:27
ГУР: Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор жив
Владимир Путин, фото: Getty Images

Заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий убежден, что здоровьем президента страны-агрессора занимаются лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор жив.

Источник: Скибицкий в интервью "Delfi"

Прямая речь Скибицкого: "К сожалению Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих пор живет. Лечили бы российские - все закончилось бы быстрее".

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Что предшествовало:

В мае 2022 года начальник ГУР Кирилл Буданов утверждал, что президент России Владимир Путин может прожить еще несколько лет несмотря на тяжелые болезни, среди которых онкологическая. "Да, мы полностью подтверждаем эту информацию (что у Путина рак - ред.). У него несколько тяжелых болезней, одна из которых рак. Но надеяться на то, что Путин погибнет завтра, не стоит. У него, как минимум, несколько лет еще есть. Нравится это нам или нет, но это правда", - сообщал Буданов.

19 января президент Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что Путин еще жив. "Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации, - подчеркивал он.

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Темы: Путинздоровье
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