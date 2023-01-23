Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На тлі скандалу навколо вбивства розвідника зустрілися очільники СБУ і ГУР

Валентина РоманенкоПонеділок, 23 січня 2023, 15:20
фото СБУ

Очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов провели спільну робочу нараду задля ефективної та злагодженої комунікації двох відомств.

Джерело: пресслужби Служби безпеки та Головного управління розвідки

Деталі: Зустріч відбулася на тлі активізації теми загибелі співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого СБУ називала зрадником.

Керівники відомств запевняють, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути Перемогу над ворогом і працюють в тісній взаємодії.

Мовляв, вони спільно розробляють нові спецоперації та успішно втілюють їх у життя.

Пряма мова Малюка: "Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 19 січня 2023 року американське видання The Wall Street Journal написало, що застрелений на початку повномасштабної війни Кірєєв напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про план Москви захопити Київ.
  • Очільник ГУР Кирило Буданов після публікації оприлюднив певні деталі щодо вбивства Кірєєва. Зокрема, що того застрелили в автомобілі СБУ. Буданов, зазначив, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час - Іваном Бакановим -, і той "нічого толком не зміг пояснити".
  • 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ при затриманні застрелили у Києві Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого.

Теми: розвідкаСБУ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Росії мобілізують депортованих українців – Луганська ОВА

Випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою США – Держдеп

Зеленський підписав закон, який посилює кримінальну відповідальність військових

Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу – ЗМІ

оновленоЗалужний отримав у спадок мільйон доларів і пожертвував їх на армію

Зеленський звільнив чотирьох голів ОДА

Усі новини...
розвідка
У Росії залишилося близько 550 високоточних ракет – Скібіцький
OSINT в Україні: хто і як допомагає фронту під час війни? 
Весна і початок літа будуть вирішальними у війні – ГУР
Останні новини
08:30
В Росії мобілізують депортованих українців – Луганська ОВА
08:12
Вибори у Чехії: Бабіш заявив про погрози вбивством і припинив зустрічі з виборцями
08:06
Сили оборони вже ліквідували понад 123 тисячі окупантів
07:52
"Вагнер" вербує на війну за РФ ув’язнених громадян України – Генштаб
07:25
Сили оборони відбили атаки ворога біля 8 населених пунктів – зведення
06:55
Західні танки допоможуть Україні вести механізовану війну – ISW
05:42
Швеція закликала ЄС надати Україні все необхідне для перемоги
04:55
Окупанти припинили соцвиплати в захоплених містах на півдні України – ЦНС
03:59
Випадки корупції в Україні не пов'язані з допомогою США – Держдеп
02:51
США збільшать у 6 разів виробництво артилерійських снарядів для допомоги Україні – ЗМІ
Усі новини...