На тлі скандалу навколо вбивства розвідника зустрілися очільники СБУ і ГУР
Очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов провели спільну робочу нараду задля ефективної та злагодженої комунікації двох відомств.
Джерело: пресслужби Служби безпеки та Головного управління розвідки
Деталі: Зустріч відбулася на тлі активізації теми загибелі співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого СБУ називала зрадником.
Керівники відомств запевняють, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути Перемогу над ворогом і працюють в тісній взаємодії.
Мовляв, вони спільно розробляють нові спецоперації та успішно втілюють їх у життя.
Пряма мова Малюка: "Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи".
Передісторія:
- 19 січня 2023 року американське видання The Wall Street Journal написало, що застрелений на початку повномасштабної війни Кірєєв напередодні вторгнення Росії попередив українську розвідку про план Москви захопити Київ.
- Очільник ГУР Кирило Буданов після публікації оприлюднив певні деталі щодо вбивства Кірєєва. Зокрема, що того застрелили в автомобілі СБУ. Буданов, зазначив, що мав розмову про Кірєєва з головою СБУ на той час - Іваном Бакановим -, і той "нічого толком не зміг пояснити".
- 5 березня 2022 року повідомлялося, що представники СБУ при затриманні застрелили у Києві Кірєєва, який брав участь у переговорах делегацій України та Росії в Гомелі 28 лютого.