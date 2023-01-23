На тлі скандалу навколо вбивства розвідника зустрілися очільники СБУ і ГУР

Очільник СБУ Василь Малюк та керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов провели спільну робочу нараду задля ефективної та злагодженої комунікації двох відомств.

Джерело: пресслужби Служби безпеки та Головного управління розвідки

Деталі: Зустріч відбулася на тлі активізації теми загибелі співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого СБУ називала зрадником.

Керівники відомств запевняють, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути Перемогу над ворогом і працюють в тісній взаємодії.

Мовляв, вони спільно розробляють нові спецоперації та успішно втілюють їх у життя.

Пряма мова Малюка: "Головне, що у нас є спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України. Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи".

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