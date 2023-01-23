На фоне скандала вокруг убийства разведчика встретились главы СБУ и ГУР

Глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание для эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств.

Источник: пресс-службы Службы безопасности и Главного управления разведки

Детали: Встреча состоялась на фоне активизации темы гибели сотрудника разведки Дениса Киреева, которого СБУ называла предателем.

Руководители ведомств уверяют, что украинские спецслужбы едины в своем стремлении одержать Победу над врагом и работают в тесном взаимодействии.

Мол, они совместно разрабатывают новые спецоперации и успешно воплощают их в жизнь.

Прямая речь Малюка: "Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы".

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