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На фоне скандала вокруг убийства разведчика встретились главы СБУ и ГУР

Валентина РоманенкоПонедельник, 23 января 2023, 14:20
На фоне скандала вокруг убийства разведчика встретились главы СБУ и ГУР
фото СБУ

Глава СБУ Василий Малюк и руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов провели совместное рабочее совещание для эффективной и слаженной коммуникации двух ведомств.

Источник: пресс-службы Службы безопасности и Главного управления разведки

Детали: Встреча состоялась на фоне активизации темы гибели сотрудника разведки Дениса Киреева, которого СБУ называла предателем.

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Руководители ведомств уверяют, что украинские спецслужбы едины в своем стремлении одержать Победу над врагом и работают в тесном взаимодействии.

Мол, они совместно разрабатывают новые спецоперации и успешно воплощают их в жизнь.

Прямая речь Малюка: "Главное, что у нас есть общее понимание вполне конкретных шагов, которые приближают победу Украины. Результаты взаимодействия СБУ и ГУР МО враг очень быстро почувствует на себе - оккупантов ждут новые очередные сюрпризы".

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Предыстория:

  • 19 января 2023 года американское издание The Wall Street Journal написало, что застреленный в начале полномасштабной войны Киреев накануне вторжения России предупредил украинскую разведку о плане Москвы захватить Киев.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов после публикации обнародовал определенные детали по убийству Киреева. В частности, что того застрелили в автомобиле СБУ. Буданов отметил, что имел разговор о Кирееве с главой СБУ на то время - Иваном Бакановым -, и тот "ничего толком не смог объяснить".
  • 5 марта 2022 года сообщалось, что представители СБУ при задержании застрелили в Киеве банкира Киреева, который участвовал в переговорах делегаций Украины и России в Гомеле 28 февраля.

Темы: разведкаСБУ
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