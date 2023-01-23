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Заступник генпрокурора Симоненко після відпочинку в Іспанії написав заяву про звільнення – джерела

Альона Мазуренко , "Українська правда"Понеділок, 23 січня 2023, 22:47
Заступник генпрокурора Симоненко після відпочинку в Іспанії написав заяву про звільнення – джерела
ФОТО: ОГП

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади. 

Джерело: поінформовані джерела УП в РНБО та правоохоронних органах

Деталі: Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення.

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За словами джерел УП, заступник генпрокурора уже написав відповідну заяву. 

Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї, використавши автівку бізнесмена Григорія Козловського.

Джерела УП також повідомили, що це не єдине кадрове рішення після гучних корупційних скандалів минулого та початку цього тижня.

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Що було раніше: Джерела у Кабміні та РНБО повідомили, що заступник глави ОП Кирило Тимошенко також написав заяву про звільнення. 

Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.

Нагадаємо: 

  • Заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка - охоронець Козловського. 
  • Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

Теми: Офіс генпрокуроракордон
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