Заступник генпрокурора Симоненко після відпочинку в Іспанії написав заяву про звільнення – джерела
Заступник генпрокурора Олексій Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади.
Джерело: поінформовані джерела УП в РНБО та правоохоронних органах
Деталі: Після того, як про відпочинок Симоненка стало відомо публічно, його попросили написати заяву на звільнення.
За словами джерел УП, заступник генпрокурора уже написав відповідну заяву.
Симоненко їздив на 10 днів святкувати Новий рік з родиною до Марбельї, використавши автівку бізнесмена Григорія Козловського.
Джерела УП також повідомили, що це не єдине кадрове рішення після гучних корупційних скандалів минулого та початку цього тижня.
Що було раніше: Джерела у Кабміні та РНБО повідомили, що заступник глави ОП Кирило Тимошенко також написав заяву про звільнення.
Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
Нагадаємо:
- Заступник генпрокурора Олексій Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка - охоронець Козловського.
- Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.