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Заместитель генпрокурора Симоненко после отдыха в Испании написал заявление об увольнении – источники

Алена Мазуренко, "Украинская правда"Понедельник, 23 января 2023, 22:47
Заместитель генпрокурора Симоненко после отдыха в Испании написал заявление об увольнении – источники
ФОТО: ОГП

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности. 

Источник: информированные источники УП в СНБО и правоохранительных органах

Детали: После того, как об отдыхе Симоненко стало известно публично, его попросили написать заявление на увольнение.

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По словам источников УП, заместитель генпрокурора уже написал соответствующее заявление. 

Симоненко ездил на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью, использовав машину бизнесмена Григория Козловского.

Источники УП также сообщили, что это не единственное кадровое решение после громких коррупционных скандалов на прошлой и начале этой недели.

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Что было раньше: Источники в Кабмине и СНБО сообщили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко также написал заявление об увольнении. 

Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним: 

  • Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на "Мерседесе" львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского. 
  • Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Темы: Офис генпрокурораграница
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