Заместитель генпрокурора Симоненко после отдыха в Испании написал заявление об увольнении – источники

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности.

Источник: информированные источники УП в СНБО и правоохранительных органах

Детали: После того, как об отдыхе Симоненко стало известно публично, его попросили написать заявление на увольнение.

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По словам источников УП, заместитель генпрокурора уже написал соответствующее заявление.

Симоненко ездил на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью, использовав машину бизнесмена Григория Козловского.

Источники УП также сообщили, что это не единственное кадровое решение после громких коррупционных скандалов на прошлой и начале этой недели.

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Что было раньше: Источники в Кабмине и СНБО сообщили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко также написал заявление об увольнении.

Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним: