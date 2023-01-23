Заместитель генпрокурора Симоненко после отдыха в Испании написал заявление об увольнении – источники

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который в конце 2022 года ездил в отпуск в Испанию, написал заявление об увольнении с должности.

Источник: информированные источники УП в СНБО и правоохранительных органах

Детали: После того, как об отдыхе Симоненко стало известно публично, его попросили написать заявление на увольнение.

По словам источников УП, заместитель генпрокурора уже написал соответствующее заявление.

Симоненко ездил на 10 дней праздновать Новый год с семьей в Марбелью, использовав машину бизнесмена Григория Козловского.

Источники УП также сообщили, что это не единственное кадровое решение после громких коррупционных скандалов на прошлой и начале этой недели.

Что было раньше: Источники в Кабмине и СНБО сообщили, что заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко также написал заявление об увольнении.

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Кроме того, в отставку уйдут главы ВГА Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Напомним: