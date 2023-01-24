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Білорусь виробляє для путінської армії "зуби дракона" - ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 24 січня 2023, 12:32
"Зуби дракона" на так званій "Лінії Вагнера" Фото: "РиаФАН"

Щонайменше 6 білоруських підприємств виробляють і постачають російським загарбникам протитанкові укріплення, які ще називають "зубами дракона", стверджують білоруські розслідувачі.

Джерело: "Беларускі Гаюн", "Motolko help"

Дослівно: "Наприкінці минулого тижня ми писали, що в Гомелі вже понад місяць виробляють протитанкові укріплення для ЗС РФ - так звані "зуби дракона". На той момент ми припускали, що заводів з їхнього випуску всього кілька і навряд чи йдеться про великі обсяги. Однак реальні масштаби виявилися куди серйознішими".

Деталі: Повідомляється, що кілька місяців тому відразу на низку білоруських підприємств надійшли замовлення на виготовлення протитанкових укріплень. Йшлося про виготовлення від 20 – 30 тисяч штук, і це тільки заводах Гомельської області.

Розслідувачам вдалося отримати точні виробничі креслення і з'ясувати, що на поточний момент протитанкові надовби для РФ випускають не менше 6 підприємств Білорусі.

Зокрема, мова йде про підприємства "Гомельзалізобетон"; "ГомельГрааль"; "Чауський завод ЗБВ"; "Кричевцементношифер"; "Лотос"; Хойникський завод ЗБВ філія ВАТ "Мозирський домобудівний комбінат".

Також стали відомі характеристики і матеріали цих виробів, де їх виробляють, скільки коштують і головне, куди і для яких цілей їх постачають.

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Так, залізобетонні "зуби дракона" мають форму тетраедра і виробляються з бетону марки М400 або М550 (класу В40). Це спеціальний бетон, який має високі технічні характеристики за міцністю і довговічністю.

В Росію "зуби дракона" перевозять на вантажівках із білоруськими та російськими номерами (зокрема брянської реєстрації), в одній вантажівці не менше ніж 15 - 20 "зубів". До Росії вони потрапляють щонайменше через два прикордонні переходи.

За попередньою інформацією, одна з локацій, куди постачаються бетонні укріплення - с. Воронок (Брянська область, РФ).

Водночас, вважають розслідувачі, це не один пункт, куди доставляють оборонні вироби з Білорусі. Не виключено, що є більше і підприємств, які виробляють залізобетонні піраміди в Білорусі.

Що було раніше:

  • У листопаді минулого року британська розвідка повідомляла, що Росія докладає значних зусиль для підготовки глибокої оборони за поточною лінією фронту, щоб запобігти будь-якому швидкому просуванню України в разі прориву. Зокрема, почала будівництво оборонних споруд навколо Маріуполя. Для цього два заводи виготовляють бетонні пірамідальні протитанкові конструкції, відомі як "зуби дракона".
  • Також в кінці листопада у Держдумі РФ повідомили, що завод із виробництва бордюрів і плитки в тимчасово окупованому Криму почав виробляти бетонні протитанкові загородження "підвищеної міцності".
  • У грудні в Курській області Росії, що межує з Україною, почали будувати оборонні споруди – у полях встановлювали бетонні пірамідальні протитанкові споруди, відомі як "зуби дракона".

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Теми: БілорусьРосіявійна
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