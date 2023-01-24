Беларусь производит для путинской армии "зубы дракона" - СМИ

По меньшей мере 6 белорусских предприятий производят и поставляют российским захватчикам противотанковые укрепления, которые еще называют "зубами дракона", утверждают белорусские расследователи.

Источник: "Беларускі Гаюн", "Motolko help"

Дословно: "В конце прошлой недели мы писали, что в Гомеле уже больше месяца производят противотанковые укрепления для ВС РФ - так называемые "зубы дракона". На тот момент мы предполагали, что заводов по их выпуску всего несколько и вряд ли речь идет о больших объемах. Однако реальные масштабы оказались куда серьезнее".

Детали: Сообщается, что несколько месяцев назад сразу на ряд белорусских предприятий поступили заказы на изготовление противотанковых укреплений. Речь шла об изготовлении от 20 - 30 тысяч штук, и это только заводах Гомельской области.

Расследователям удалось получить точные производственные чертежи и выяснить, что на текущий момент противотанковые надолбы для РФ выпускают не менее 6 предприятий Беларуси.

В частности, речь идет о предприятиях "Гомельжелезобетон"; "ГомельГрааль"; "Чаусский завод ЖБИ"; "Кричевцементношифер"; "Лотос"; Хойникский завод ЖБИ филиал ОАО "Мозырский домостроительный комбинат".

Также стали известны характеристики и материалы этих изделий, где их производят, сколько стоят и главное, куда и для каких целей их поставляют.

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Так, железобетонные "зубы дракона" имеют форму тетраэдра и производятся из бетона марки М400 или М550 (класса В40). Это специальный бетон, который имеет высокие технические характеристики по прочности и долговечности.

В Россию "зубы дракона" перевозят на грузовиках с белорусскими и российскими номерами (в частности брянской регистрации), в одном грузовике не менее 15 - 20 "зубов". В Россию они попадают как минимум через два пограничных перехода.

По предварительной информации, одна из локаций, куда поставляются бетонные укрепления - с. Воронок (Брянская область, РФ).

В то же время, считают расследователи, это не один пункт, куда доставляют оборонные изделия из Беларуси. Не исключено, что есть больше и предприятий, которые производят железобетонные пирамиды в Беларуси.

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