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Особняк для Халимона: САП просит генпрокурора открыть дело в отношении нардепа

Валентина РоманенкоВторник, 24 января 2023, 11:47
Особняк для Халимона: САП просит генпрокурора открыть дело в отношении нардепа
ПАВЕЛ ХАЛИМОН. ФОТО С ЕГО FACEBOOK

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит генпрокурора возбудить в отношении народного депутата от партии "Слуга народа" Павла Халимона уголовное дело по факту незаконного обогащения после публикации журналистского расследования "Украинской правды". 

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ САП на информационный запрос агентства

Дословно: "Специализированная антикоррупционная прокуратура в установленном порядке обратилась к генеральному прокурору о внесении сведений по указанной публикации в Единый реестр досудебных расследований и регистрации соответствующего уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК".

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Детали: В САП отметили, что ознакомились с журналистским расследованием под названием "Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел имение в центре Киева".

В ведомстве считают, что "изложенные в публикации обстоятельства могут свидетельствовать о возможном факте приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы".

В САП напомнили, что, согласно действующему законодательству, сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления народным депутатом, в Единый реестр досудебных расследований вносит генпрокурор.

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Что предшествовало: Расследование "Украинской правды" показало, что заместитель руководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон в разгар полномасштабной войны России против Украины приобрел роскошный особняк стоимостью в миллионы гривен, оформив его на другое лицо.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Павел Халимон будет уволен с должности заместителя руководителя фракции. Кроме этого позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что приняла отставку народного депутата Павла Халимона с должности председателя Черниговской областной организации партии.

Детальнее читайте: Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел особняк в центре Киева

Напомним: До начала полномасштабной войны с РФ, в феврале 2022 года, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщало, что по результатам проведенного мониторинга образа жизни должностных лиц, начало проверку декларации Халимона.

Темы: Слуга народанедвижимостьВерховная Рада
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