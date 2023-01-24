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У Росії пояснили, чому не відновлять "Азовсталь" у захопленому Маріуполі

Олена РощінаВівторок, 24 січня 2023, 14:13
У Росії пояснили, чому не відновлять Азовсталь у захопленому Маріуполі
Руїни "Азовсталі" в Маріуполі, фото РИА Новости

Російські окупанти не планують відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь", зруйнований у боях за Маріуполь, оскільки це "неможливо і нерентабельно".

Джерело: директор федеральної автономної установи "Роскапбуд" ("Роскапстрой") Юлія Максимова на пресконференції у ТАСС 24 січня

Пряма мова Максимової: "Азовсталь" відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно...

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Такі підприємства в такому обсязі були доречні й рентабельні (в СРСР – ред.), вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону будуть переглядати. 

Власне всередині Росії теж є підприємства, які зараз не зовсім справляються".

Деталі: За словами Максимової, два містоутворювальні підприємства Маріуполя, комбінат "Азовсталь" і завод Ілліча, наразі зупинені й уже ніколи не будуть функціонувати в колишньому режимі.

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Вона зазначила, що людям недостатньо відновити житло, їм треба дати роботу на цій території – і в "майстер-плані передбачено заходи компенсаційного характеру". 

За словами Максимової, зараз рентабельніше й оперативніше розвивати базу сільського господарства, тому на Донеччині будуватимуть переробні комплекси.

Вона також сказала, що "Роскапстрой" став оператором у Маріупольському торговельному порту і намагається організувати вивезення металургійної продукції, яка, зокрема, виробляється в Алчевську, через порт – "на Крим, наприклад".

Цьому передувало: Захисники Маріуполя кілька місяців, до середини травня 2022 року, тримали оборону, ховаючись від російських атак у підземеллях "Азовсталі". Меткомбінат сильно постраждав. 

Окупаційна влада збиралася знести "Азовсталь", а на місці величезного комбінату – нібито створити технопарк або паркову зону.

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Теми: МаріупольокупаціяРосіяДонецька область
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