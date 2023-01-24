Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії пояснили, чому не відновлять "Азовсталь" у захопленому Маріуполі

Олена РощінаВівторок, 24 січня 2023, 15:13
Руїни "Азовсталі" в Маріуполі, фото РИА Новости

Російські окупанти не планують відновлювати металургійний комбінат "Азовсталь", зруйнований у боях за Маріуполь, оскільки це "неможливо і нерентабельно".

Джерело: директор федеральної автономної установи "Роскапбуд" ("Роскапстрой") Юлія Максимова на пресконференції у ТАСС 24 січня

Пряма мова Максимової: "Азовсталь" відновлювати точно ніхто не буде, тому що в масштабі того радянського підприємства, як було раніше, це неможливо і нерентабельно...

Такі підприємства в такому обсязі були доречні й рентабельні (в СРСР – ред.), вони працювали і були завантажені. Зараз я думаю, що економіку регіону будуть переглядати. 

Власне всередині Росії теж є підприємства, які зараз не зовсім справляються".

Деталі: За словами Максимової, два містоутворювальні підприємства Маріуполя, комбінат "Азовсталь" і завод Ілліча, наразі зупинені й уже ніколи не будуть функціонувати в колишньому режимі.

Вона зазначила, що людям недостатньо відновити житло, їм треба дати роботу на цій території – і в "майстер-плані передбачено заходи компенсаційного характеру". 

ВІДЕО ДНЯ

За словами Максимової, зараз рентабельніше й оперативніше розвивати базу сільського господарства, тому на Донеччині будуватимуть переробні комплекси.

Вона також сказала, що "Роскапстрой" став оператором у Маріупольському торговельному порту і намагається організувати вивезення металургійної продукції, яка, зокрема, виробляється в Алчевську, через порт – "на Крим, наприклад".

Цьому передувало: Захисники Маріуполя кілька місяців, до середини травня 2022 року, тримали оборону, ховаючись від російських атак у підземеллях "Азовсталі". Меткомбінат сильно постраждав. 

Окупаційна влада збиралася знести "Азовсталь", а на місці величезного комбінату – нібито створити технопарк або паркову зону.

Читайте також: "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

Підписуйся на наш канал в Telegram

Теми: МаріупольокупаціяРосіяДонецька область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

доповнено о 07:15Українські захисники збили за ніч 24 "Шахеди"

Канада готується відправити Україні танки Leopard – ЗМІ

Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram

Росіяни знову атакували Україну, повітряні цілі вже збивають – Єрмак 

Залужний прокоментував скандал в Міноборони і заступився за Резнікова

відеоСША передають Україні 31 танк Abrams: Байден дав згоду

Усі новини...
Маріуполь
Ватажок окупантів Пушилін змінив так званого "мера Маріуполя"
На казармі окупантів у Маріуполі з’явився напис "Слава ЗСУ" – Андрющенко
"Наші діти малюють розірвані російські прапори": літопис блокадного Маріуполя
Останні новини
08:06
Захисники за добу знищили майже 780 загарбників, 2 ворожі літаки і гелікоптер
07:48
Окупанти планують провести в Криму масову мобілізацію у кінці лютого – Генштаб
07:28
Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів – зведення
06:55
доповнено о 07:15Українські захисники збили за ніч 24 "Шахеди"
06:12
Канада готується відправити Україні танки Leopard – ЗМІ
05:15
Окупанти депортували мешканців села на Херсонщині – ЦНС
04:43
Мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнували росіяни, виплатять мільйон гривень
03:58
Meta відновить акаунти Трампа у Facebook та Instagram
02:55
відеоУ вівторок російська ракета протаранила в Херсоні турецьке судно
02:45
оновлено о 02:45Над Київщиною і Черкащиною працює ППО
Усі новини...