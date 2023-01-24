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В России объяснили, почему не восстановят "Азовсталь" в захваченном Мариуполе

Елена РощинаВторник, 24 января 2023, 15:13
Руины "Азовстали" в Мариуполе, фото РИА Новости

Российские оккупанты не планируют восстанавливать металлургический комбинат "Азовсталь", разрушенный в боях за Мариуполь, так как это "невозможно и нерентабельно".

Источник: директор федерального автономного учреждения "Роскапстрой" Юлия Максимова на пресс-конференции в ТАСС 24 января

Прямая речь Максимовой: "Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно…

Такие предприятия в таком объеме были уместны и рентабельны (в СССР – ред.), они работали и были загружены. Сейчас я думаю, что экономику региона будут пересматривать. 

Собственно внутри России тоже есть предприятия, которые сейчас не совсем справляются".

Детали: По словам Максимовой, два градообразующих предприятия Мариуполя, комбинат "Азовсталь" и завод Ильича, сейчас остановлены и уже никогда не будут функционировать в прежнем режиме.

Она отметила, что людям недостаточно восстановить жилье, им надо дать работу на этой территории – и в "мастер-плане предусмотрены мероприятия компенсационного характера". 

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По словам Максимовой, сейчас рентабельнее и оперативнее развивать базу сельского хозяйства, поэтому в Донецкой области будут строиться перерабатывающие комплексы.

Она также сказала, что "Роскапстрой" стал оператором в Мариупольском торговом порту и пытается организовать вывоз металлургической продукции, которая, в том числе, производится в Алчевске, через порт – "на Крым, например".

Этому предшествовало: Защитники Мариуполя несколько месяцев, до середины мая 2022 года, держали оборону, укрываясь от российских атак в подземельях "Азовстали". Меткомбинат сильно пострадал. 

Оккупационные власти собирались снести "Азовсталь", а на месте огромного комбината – якобы создать технопарк или парковую зону.

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Темы: МариупольоккупацияРосcияДонецкая область
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