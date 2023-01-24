Хабар при закупівлі пересувних котелень: ще одного з 5-ти фігурантів взяли під варту з заставою

Вищий антикорупційний суд призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Джерело: ВАКС, джерело "Української правди", НАБУ

Деталі: 24 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.

Реклама:

ВАКС не називає імені цього фігуранта. За даними УП, йдеться про Романа Кітнера.

Суд продовжує розгляд у справі №991/509/23.

Перед цим 24 січня Вищий антикорупційний суд арештував Сергія Кривого – ймовірного організатора дачі хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури – з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

ВІДЕО ДНЯ

22 січня НАБУ і САП повідомили тоді ще заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України про підозру у проханні та одержанні ним 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ). Про підозру повідомили також його довіреній особі, підприємцю і двом його спільникам. Таким чином, у справі є 5 фігурантів.

Слідство встановило, що влітку 2022 року підприємець запропонував посадовцю закупити в його компанії пересувні котельні за завищеними цінами за прямими договорами, тобто поза конкурентним полем.

Нормативно така можливість з’явилася, бо йшлося про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону 2022-2023 рр. На ці цілі уряд виділив міністерству майже 1,41 млрд грн із резервного фонду держбюджету. Половина з цієї суми мала дістатися компанії підприємця.

Дослівно НАБУ: "Щоб реалізувати задумане, підприємець залучив ще двох осіб, які допомогли йому не лише підготувати пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові, а й спотворити результати цінового моніторингу, який мав створити видимість для держави вигідної ціни при закупівлі обладнання в підприємця. Для цього залучили підконтрольні компанії, які нібито пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

Заступник міністра на пропозицію підприємця пристав. Однак зажадав "оплату" за свої послуги у 7-10% від суми контракту. Кошти мали надавати частинами, за фактом одержання компанією підприємця асигнувань із держбюджету.

Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: неправомірну вигоду, яка за першим траншем становила 400 тис. дол. США, передали довіреній особі заступника міністра у Львові".

Деталі: Незабаром після одержання коштів антикорупційні органи затримали цю людину та ще чотирьох учасників злочину, включно з заступником міністра. Також вилучили 400 тисяч доларів хабаря.

Слідство встановлює інших учасників злочину та інші епізоди їхньої можливої корупційної діяльності.

Передісторія: