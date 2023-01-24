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Хабар при закупівлі пересувних котелень: ще одного з 5-ти фігурантів взяли під варту з заставою

Олена Рощіна, Ірина БалачукВівторок, 24 січня 2023, 16:49
Хабар при закупівлі пересувних котелень: ще одного з 5-ти фігурантів взяли під варту з заставою
Засідання ВАКС 24 січня, скриншот

Вищий антикорупційний суд призначив Роману Кітнеру у справі про хабар ексзаступнику міністра розвитку громад Василю Лозинському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 805 200 гривень як заставу.

Джерело: ВАКС, джерело "Української правди", НАБУ

Деталі: 24 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника у справі про надання неправомірної вигоди ексзаступнику міністра розвитку громад запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн.

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ВАКС не називає імені цього фігуранта. За даними УП, йдеться про Романа Кітнера.

Суд продовжує розгляд у справі №991/509/23.

Перед цим 24 січня Вищий антикорупційний суд арештував Сергія Кривого ймовірного організатора дачі хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури – з альтернативою внесення застави 100 000 472 грн.

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22 січня НАБУ і САП повідомили тоді ще заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України про підозру у проханні та одержанні ним 400 тисяч доларів США неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 ККУ). Про підозру повідомили також його довіреній особі, підприємцю і двом його спільникам. Таким чином, у справі є 5 фігурантів.

Слідство встановило, що влітку 2022 року підприємець запропонував посадовцю закупити в його компанії пересувні котельні за завищеними цінами за прямими договорами, тобто поза конкурентним полем. 

Нормативно така можливість з’явилася, бо йшлося про термінові закупівлі матеріалів і обладнання для безперебійного проходження опалювального сезону 2022-2023 рр. На ці цілі уряд виділив міністерству майже 1,41 млрд грн із резервного фонду держбюджету. Половина з цієї суми мала дістатися компанії підприємця.

Дослівно НАБУ: "Щоб реалізувати задумане, підприємець залучив ще двох осіб, які допомогли йому не лише підготувати пропозицію для міністерства з цінами на 25-30% дорожчими за ринкові, а й спотворити результати цінового моніторингу, який мав створити видимість для держави вигідної ціни при закупівлі обладнання в підприємця. Для цього залучили підконтрольні компанії, які нібито пропонували схоже обладнання за ще вищу ціну.

Заступник міністра на пропозицію підприємця пристав. Однак зажадав "оплату" за свої послуги у 7-10% від суми контракту. Кошти мали надавати частинами, за фактом одержання компанією підприємця асигнувань із держбюджету.

Щоб мінімізувати ризик викриття, учасники злочину вдалися до конспірації: неправомірну вигоду, яка за першим траншем становила 400 тис. дол. США, передали довіреній особі заступника міністра у Львові". 

Деталі: Незабаром після одержання коштів антикорупційні органи затримали цю людину та ще чотирьох учасників злочину, включно з заступником міністра. Також вилучили 400 тисяч доларів хабаря.

Слідство встановлює інших учасників злочину та інші епізоди їхньої можливої корупційної діяльності.

Передісторія:

  • 21 січня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за підозрою в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів нібито при закупівлі генераторів. 
  • 22 січня Кабінет міністрів звільнив Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
  • На початку листопада 2022 року Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра розвитку громад і територій Василя Лозинського виконувачем обов'язків міністра. Пізніше Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад і територій: об'єднане міністерство очолив Олександр Кубраков, а Лозинський став його заступником.

УП, виправлено
Теми: хабарАнтикорупційний судКабінет міністрів
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