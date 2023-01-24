Взятка при закупке передвижных котельных: еще одного из 5-ти фигурантов взяли под стражу с залогом

Высший антикоррупционный суд назначил Роману Китнеру по делу о взятке экс-заместителю министра развития общин Василию Лозинскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 805 200 гривен в качестве залога.

Источник: ВАКС, источник "Украинской правды", НАБУ

Детали: 24 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к вероятному пособнику по делу о предоставлении неправомерной выгоды экс-заместителю министра развития общин меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 805 200 грн.

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ВАКС не называет имени этого фигуранта. По данным УП, речь идет о Романе Китнере.

Суд продолжает рассмотрение по делу №991/509/23.

Перед этим 24 января Высший антикоррупционный суд арестовал Сергея Кривого – вероятного организатора предоставления взятки экс-заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры – с альтернативой внесения залога 100 000 472 грн.

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22 января НАБУ и САП сообщили тогда еще заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины о подозрении в просьбе и получении им 400 тысяч долларов США неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УКУ). О подозрении сообщили также его доверенному лицу, предпринимателю и двум его сообщникам. Таким образом, в деле есть 5 фигурантов.

Следствие установило, что летом 2022 года предприниматель предложил чиновнику закупить у его компании передвижные котельные по завышенным ценам по прямым договорам, то есть вне конкурентного поля.

Нормативно такая возможность появилась, поскольку речь шла о срочных закупках материалов и оборудования для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2022-2023 гг. На эти цели правительство выделило министерству почти 1,41 млрд грн из резервного фонда госбюджета. Половина из этой суммы должна была достаться компании предпринимателя.

Дословно НАБУ: "Чтобы реализовать задуманное, предприниматель привлек еще двух человек, которые помогли ему не только подготовить предложение для министерства с ценами на 25-30% дороже рыночных, но и исказить результаты ценового мониторинга, который должен был создать видимость для государства выгодной цены при закупке оборудования у предпринимателя. Для этого привлекли подконтрольные компании, которые якобы предлагали похожее оборудование по еще более высокой цене.

Заместитель министра предложение предпринимателя принял. Однако потребовал "оплату" за свои услуги в 7-10% от суммы контракта. Средства должны были предоставлять частями, по факту получения компанией предпринимателя ассигнований из госбюджета.

Чтобы минимизировать риск разоблачения, участники преступления прибегли к конспирации: неправомерную выгоду, которая по первому траншу составляла 400 тыс. долл. США, передали доверенному лицу заместителя министра во Львове".

Детали: Вскоре после получения средств антикоррупционные органы задержали этого человека и еще четырех участников преступления, включая заместителя министра. Также изъяли 400 тысяч долларов взятки.

Следствие устанавливает других участников преступления и другие эпизоды их возможной коррупционной деятельности.

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