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В ОГП відбудуться кадрові зміни, першим заступником призначать Хоменка – джерела

Альона Мазуренко , "Українська правда"Вівторок, 24 січня 2023, 22:10
ФОТО: ОГП

Офіс генпрокурора готується до кадрових змін, на посаду першого заступника генпрокурора призначать заступника Олексія Хоменка.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП серед правоохоронців 

Деталі: За попередньою інформацією, після підведення підсумків за 2022 рік в Офісі генпрокурора погодили певні кадрові зміни.

Зокрема, заступника генерального прокурора Олексія Хоменка призначать першим заступником генерального прокурора.

Прокурора Львівської області Антона Войтенка планують призначити заступником генерального прокурора.

Крім того, прокурори Сумської, Чернігівської, Кіровоградської та Запорізької областей написали заяви на зняття з адміністративних посад за власним бажанням.

У 2017 році журналісти опублікували розслідування щодо Хоменка. Виявилося, що він оформив усе майно на родичів.

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У вересні 2022 року Хоменка призначили заступником генпрокурора.

Нагадаємо:

  • Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора Олексія Симоненка після розслідування УП щодо відпочинку чиновника в Іспанїі.
  • 23 січня УП повідомляла, що Симоненко, який у кінці 2022 року їздив у відпустку в Іспанію, написав заяву про звільнення з посади. 
  • Симоненко їздив у відпустку в Іспанію на "Мерседесі" львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, а супроводжував Симоненка - охоронець Козловського. 
  • Рада національної безпеки та оборони вирішила, що на час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження.

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Теми: Офіс генпрокуроразвільнення
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