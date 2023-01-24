В ОГП відбудуться кадрові зміни, першим заступником призначать Хоменка – джерела
Офіс генпрокурора готується до кадрових змін, на посаду першого заступника генпрокурора призначать заступника Олексія Хоменка.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП серед правоохоронців
Деталі: За попередньою інформацією, після підведення підсумків за 2022 рік в Офісі генпрокурора погодили певні кадрові зміни.
Зокрема, заступника генерального прокурора Олексія Хоменка призначать першим заступником генерального прокурора.
Прокурора Львівської області Антона Войтенка планують призначити заступником генерального прокурора.
Крім того, прокурори Сумської, Чернігівської, Кіровоградської та Запорізької областей написали заяви на зняття з адміністративних посад за власним бажанням.
У 2017 році журналісти опублікували розслідування щодо Хоменка. Виявилося, що він оформив усе майно на родичів.
У вересні 2022 року Хоменка призначили заступником генпрокурора.
Нагадаємо:
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