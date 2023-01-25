Мошенничество на закупках в Минобороны: фигуранту дела суд вернул изъятые почти $1млн

Фигуранту расследования о мошенничестве на закупках в Министерстве обороны экс-заместителю министра обороны Александру Миронюку, который сейчас работает в государственном спецэкспортере "Прогресс", суд вернул изъятый почти миллион долларов.

Источник: статья Украинской правды "Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны"

Детали: 31 августа 2022 года украинское медиапространство всколыхнула новость об обысках у действующего начальника департамента госзакупок МОУ Богдана Хмельницкого. Чиновника подозревали в том, что он причастен к делу с бронежилетами.

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Тогда собеседники УП убеждали, что у чиновника Минобороны изъяли огромную сумму денег, которые якобы были спрятаны в диване.

На запрос УП Минобороны признало, что обыски у Хмельницкого были, но заявило, что никаких средств у него не изымали.

Сейчас УП выяснила, что огромную сумму тогда изъяли во время обыска у бывшего заместителя министра Александра Миронюка, который до своего увольнения в 2021 году как раз и курировал департамент закупок. Этот чиновник также фигурирует в деле о бронежилетах.

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Во время обысков у Миронюка нашли 17 миллионов 78 тысяч гривен, 400 тысяч 100 долларов и 100 тысяч 380 евро.

Постановлением следователя эти деньги признали вещественными доказательствами в уголовном производстве. И следователи сразу же обратились в суд, чтобы их арестовать.

Но с этого момента начали происходить интересные вещи.

7 сентября следственный судья Печерского райсуда отказался арестовывать миллионы Миронюка, хотя в тот же день был наложен арест на другое имущество, изъятое во время обысков по этому делу.

12 сентября Печерский суд таки арестовал деньги. Но все эти постановления отсутствуют в судебном реестре.

А через 2 месяца, 17 ноября, адвокатам Миронюка удалось через Киевский апелляционный суд отменить арест. Это решение в реестре опубликовали после запроса УП.

По мнению судьи, следователи не предоставили достаточно доказательств того, что деньги были объектом или результатом преступления. Кроме того, в Едином реестре досудебных расследований не было информации о причастности Миронюка к делу или сообщении ему о подозрении.

В то же время следователи отмечали, что "считают установленной" причастность Миронюка. По данным УП, в полиции убеждены, что экс-заместитель министра не просто причастен, но и мог быть среди организаторов преступной схемы.

8 декабря 2022 года Печерский суд дополнительно обязал полицию безотлагательно вернуть Миронюку его миллионы, поскольку с них уже снят арест. Интересно то, что представители обвинения на это заседание вообще не пришли. А само решение обнародовали тихо – под Новый год, 27 декабря.

Еще позже выяснилось, что миллионы с дивана у чиновника, который годами работал в государственных компаниях и в правительстве, на самом деле якобы не его, а одолженные.

УП узнала, что сразу после обысков Миронюк предоставил суду "документ", что деньги с дивана были не его – в нотариально заверенном заявлении, заключенном через неделю после обысков, говорилось, что в январе 2022 года все изъятые деньги Миронюку одолжила 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Журналисты выяснили, что Думиньш является родственницей основателей харьковского "ХАДО-холдинга", который среди прочего занимается производством винтовок. Кроме того, с 2016 Элеонора Думиньш зарегистрирована как ФЛП для оптовой торговли, и при регистрации указала е-mail и телефон, принадлежащие "ХАДО".

Этот холдинг имеет давние рабочие взаимоотношения с государственным спецэкспортером "Прогресс", в котором до и после работы в Минобороны трудоустроен Миронюк.

В свое время "Прогресс" имел эксклюзивные права на продвижение продукции "ХАДО" на экспорт.

УП обратилась по комментарии относительно "займа" на все имеющиеся у издания номера телефона Миронюка, однако к моменту публикации ответа не получила.