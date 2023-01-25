ЗМІ знайшли імена 92 військових РФ, убитих у Макіївці – більше, ніж називали у Шойгу
На основі відкритих джерел "Бі-бі-сі" вдалося встановити імена 92 російських військових, які загинули під час обстрілу ПТУ в окупованій Макіївці поруч із Донецьком. Це на три людини більше, ніж цифра загиблих, названа Міноборони Росії.
Джерело: російська служба BBC, яка складає список підтверджених загиблих спільно з виданням "Медиазона"
Деталі: Сім'ї ще щонайменше 16 військових не можуть знайти їх ні серед мертвих, ні серед живих, додають журналісти.
Удар по будівлі ПТУ в Макіївці, де розміщувалися російські військові, стався в ніч на 1 січня. 4 січня Міноборони Росії підтвердило смерть 89 осіб, і відтоді не коментує ситуацію. Українська сторона говорила про сотні загиблих.
Петиція з вимогою опублікувати поіменний список загиблих уже набрала в Росії майже 55 тисяч підписів.
Велика частина загиблих і поранених – це мобілізовані із Самарської області РФ. Але військовий комісар Самарської області Андрій Вдовін заявив, що прізвища військових, які потрапили під обстріл у Макіївці, публікуватися не будуть.
За словами родичів, більшість загиблих під час обстрілу Макіївки отримали повістки наприкінці вересня – незабаром після оголошення "часткової мобілізації". Потім близько двох місяців вони проходили підготовку у військових частинах Самарської області.
Наказ про відправку мобілізованих у зону бойових дій надійшов у середині грудня, до Макіївки вони прибули 26 грудня. У ніч на 1 січня будівлю, де розміщувалися військові, обстріляли.
Перші похорони загиблих у Макіївці відбулися 7 і 8 січня. У міру того, як фахівці впізнають тіла, у Самарську область продовжують привозити труни з мобілізованими. Похорони в регіоні проходять практично щодня.
Наймолодшому зі встановлених журналістами загиблих було 22 роки, найстаршому – 48 років.
"Бі-бі-сі" публікує поіменний список загиблих у Макіївці російських військових, імена яких вдалося встановити на основі відкритих джерел – тих, хто точно загинув саме в Макіївці і чию загибель підтвердили на російській стороні. Цей список може бути неповним і буде доповнюватися.
У відкритих джерелах "Бі-бі-сі" також вдалося виявити згадку про 15 військових, які перебували в Макіївці на момент обстрілу, чию долю після 1 січня родичі встановити не можуть.
Журналісти враховували публікації місцевих чиновників, ЗМІ та навчальних закладів, де раніше навчалися загиблі, а також публікації близьких родичів загиблих.
Передісторія:
- СтратКом повідомив, що у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості. Російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
- Міністерство оборони РФ підтвердило, що ЗСУ знищили угруповання російських військовослужбовців у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області, але заявило, що втрати значно менші, ніж озвучені СтратКомом.
- Росіяни вимагають покарати командирів, які допустили загибель російських військових у Макіївці в новорічну ніч.