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СМИ нашли имена 92 военных РФ, убитых в Макеевке – больше, чем называли у Шойгу 

Елена РощинаСреда, 25 января 2023, 10:36
СМИ нашли имена 92 военных РФ, убитых в Макеевке – больше, чем называли у Шойгу 
Макеевка, разрушенное ПТУ, фото ТАСС

На основе открытых источников "Би-би-си" удалось установить имена 92 российских военных, погибших при обстреле ПТУ в оккупированной Макеевке рядом с Донецком. Это на три человека больше, чем цифра погибших, названная Минобороны России.

Источник: российская служба BBC, которая составляет список подтвержденных погибших совместно с изданием "Медиазона" 

Детали: Семьи еще по меньшей мере 16 военных не могут найти их ни среди мертвых, ни среди живых, добавляют журналисты.

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Удар по зданию ПТУ в Макеевке, где располагались российские военные, произошел в ночь на 1 января. 4 января Минобороны России подтвердило смерть 89 человек, и с тех пор не комментирует ситуацию. Украинская сторона говорила о сотнях погибших.

Петиция с требованием опубликовать поименный список погибших уже набрала в России  почти 55 тысяч подписей. 

Большая часть погибших и раненных – это мобилизованные из Самарской области РФ. Но военный комиссар Самарской области Андрей Вдовин заявил, что фамилии попавших под обстрел в Макеевке военных публиковаться не будут.

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По словам родственников, большинство погибших при обстреле Макеевки получили повестки в конце сентября – вскоре после объявления "частичной мобилизации". Затем около двух месяцев они проходили подготовку в воинских частях Самарской области.

Приказ об отправке мобилизованных в зону боевых действий поступил в середине декабря, в Макеевку они прибыли 26 декабря. В ночь на 1 января здание, где размещались военные, обстреляли.

Первые похороны погибших в Макеевке прошли 7 и 8 января. По мере того, как специалисты опознают тела, в Самарскую область продолжают привозить гробы с мобилизованными. Похороны в регионе проходят практически ежедневно. 

Самому молодому из установленных журналистами погибших было 22 года, самому старшему – 48 лет.

"Би-би-си" публикует поименный список погибших в Макеевке российских военных, имена которых удалось установить на основе открытых источников – тех, кто точно погиб именно в Макеевке и чью гибель подтвердили на российской стороне. Этот список может быть неполным и будет дополняться.

В открытых источниках "Би-би-си" также удалось обнаружить упоминание 15 военных, находившихся в Макеевке в момент обстрела, чью судьбу после 1 января родственники установить не могут.

Журналисты учитывали публикации местных чиновников, СМИ и учебных заведений, где ранее обучались погибшие, а также публикации близких родственников погибших.

Предыстория: 

  • СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести. Российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
  • Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявило, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.
  • Россияне требовали наказать командиров, которые допустили гибель российских солдат в Макеевке в новогоднюю ночь.

Темы: МакеевкаДонецкая областьвойнаРосcия
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