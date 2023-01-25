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Резніков поговорив з Остіном і пообіцяв українцям ще більше "гарних новин"

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 17:58
Резніков і Остін, Getty Images

Міністр оборони провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном, після чого заявив, що скоро повідомить "більше гарних новин".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили результати восьмого "Рамштайна", подальше зміцнення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин".

Деталі: Про що саме йдеться, поки лишається секретом.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 січня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.
  • Німеччина спочатку такий дозвіл надавати відмовлялась і сама утримувалась від передачі своїх "Леопардів", але 25 січня уряд країни все ж таки ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2 та дозволив країнам-партнерам передавати танки цих моделей, які стоять у них на озброєнні.
  • Також стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Теми: РезніковСШАзброя
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