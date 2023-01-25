Резніков поговорив з Остіном і пообіцяв українцям ще більше "гарних новин"
Міністр оборони провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном, після чого заявив, що скоро повідомить "більше гарних новин".
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили результати восьмого "Рамштайна", подальше зміцнення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин".
Деталі: Про що саме йдеться, поки лишається секретом.
Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023
Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.
More good news to be announced soon.
We have full trust&strong support of 🇺🇸
Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn
Що передувало:
- Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 січня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.
- Німеччина спочатку такий дозвіл надавати відмовлялась і сама утримувалась від передачі своїх "Леопардів", але 25 січня уряд країни все ж таки ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2 та дозволив країнам-партнерам передавати танки цих моделей, які стоять у них на озброєнні.
- Також стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.