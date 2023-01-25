Резніков поговорив з Остіном і пообіцяв українцям ще більше "гарних новин"

Міністр оборони провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном, після чого заявив, що скоро повідомить "більше гарних новин".

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Мав телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили результати восьмого "Рамштайна", подальше зміцнення української армії, включаючи постачання танків та обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин".

Реклама:

Деталі: Про що саме йдеться, поки лишається секретом.

Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III

Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.

More good news to be announced soon.

We have full trust&strong support of 🇺🇸

Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: