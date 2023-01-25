Резников поговорил с Остином и пообещал украинцам еще больше "хороших новостей"
Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, после чего заявил, что скоро сообщит "больше хороших новостей".
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Имел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили результаты восьмого "Рамштайна", дальнейшее укрепление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Вскоре будет объявлено больше хороших новостей".
Детали: О чем именно идет речь, пока остается секретом.
Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023
Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.
More good news to be announced soon.
We have full trust&strong support of 🇺🇸
Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn
Что предшествовало:
- Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 января 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.
- Германия сначала такое разрешение предоставлять отказывалась и сама воздерживалась от передачи своих "Леопардов", но 25 января правительство страны все же приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2 и позволило странам-партнерам передавать танки этих моделей, которые стоят у них на вооружении.
- Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена направит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов.