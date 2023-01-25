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Резников поговорил с Остином и пообещал украинцам еще больше "хороших новостей"

Евгений КизиловСреда, 25 января 2023, 17:58
Резников и Остин, Getty Images

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, после чего заявил, что скоро сообщит "больше хороших новостей".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Имел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили результаты восьмого "Рамштайна", дальнейшее укрепление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Вскоре будет объявлено больше хороших новостей".

Детали: О чем именно идет речь, пока остается секретом.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 января 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.
  • Германия сначала такое разрешение предоставлять отказывалась и сама воздерживалась от передачи своих "Леопардов", но 25 января правительство страны все же приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2 и позволило странам-партнерам передавать танки этих моделей, которые стоят у них на вооружении.
  • Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена направит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов.

Темы: РезниковСШАоружие
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