Резников поговорил с Остином и пообещал украинцам еще больше "хороших новостей"

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, после чего заявил, что скоро сообщит "больше хороших новостей".

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Имел телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Обсудили результаты восьмого "Рамштайна", дальнейшее укрепление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения. Вскоре будет объявлено больше хороших новостей".

Детали: О чем именно идет речь, пока остается секретом.

Had a 📞 call with @SecDef Lloyd James Austin III

Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.

More good news to be announced soon.

We have full trust&strong support of 🇺🇸

Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn