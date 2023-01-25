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Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них

Євген КізіловСереда, 25 січня 2023, 18:35
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Сухопутні війська ЗСУ чекають на сотні танків від Заходу і стабільне постачання боєприпасів до них.

Джерело: заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Чудові підсумки засідання "Рамштайн 8", які стали можливими завдяки героїзму наших Сил оборони, всього українського народу та роботі професійної команди, що об’єднала міжнародну коаліцію.

Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки.

Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них".

Деталі: Павлюк зазначив, що таке озброєння важливе для початку контрнаступу.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 січня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.
  • Німеччина спочатку такий дозвіл надавати відмовлялась і сама утримувалась від передачі своїх "Леопардів", але 25 січня уряд країни все ж таки ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2 та дозволив країнам-партнерам передавати танки цих моделей, які стоять у них на озброєнні.
  • Також стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.

Теми: танкиУкраїнаЗахідвійна
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