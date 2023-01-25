Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них
Середа, 25 січня 2023, 17:35
Сухопутні війська ЗСУ чекають на сотні танків від Заходу і стабільне постачання боєприпасів до них.
Джерело: заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у Telegram
Пряма мова: "Чудові підсумки засідання "Рамштайн 8", які стали можливими завдяки героїзму наших Сил оборони, всього українського народу та роботі професійної команди, що об’єднала міжнародну коаліцію.
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Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки.
Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них".
Деталі: Павлюк зазначив, що таке озброєння важливе для початку контрнаступу.
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Що передувало:
- Під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 20 січня 12 країн погодилися надати Україні близько 100 танків Leopard 2, якщо уряд Німеччини дасть згоду на реекспорт.
- Німеччина спочатку такий дозвіл надавати відмовлялась і сама утримувалась від передачі своїх "Леопардів", але 25 січня уряд країни все ж таки ухвалив рішення про надання українським збройним силам основних бойових танків Leopard-2 та дозволив країнам-партнерам передавати танки цих моделей, які стоять у них на озброєнні.
- Також стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена надішле Україні 31 танк M1 Abrams в рамках угоди вартістю 400 мільйонів доларів.