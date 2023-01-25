Сухопутні війська: Нам потрібні сотні танків і боєприпаси до них

Сухопутні війська ЗСУ чекають на сотні танків від Заходу і стабільне постачання боєприпасів до них.

Джерело: заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова: "Чудові підсумки засідання "Рамштайн 8", які стали можливими завдяки героїзму наших Сил оборони, всього українського народу та роботі професійної команди, що об’єднала міжнародну коаліцію.

Це відкриття співпраці по танках і важливе зняття табу на постачання такої техніки.

Далі буде збільшення і прискорення постачання. Нам потрібні сотні танків і стабільне постачання боєприпасів до них".

Деталі: Павлюк зазначив, що таке озброєння важливе для початку контрнаступу.

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