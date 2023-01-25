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Сухопутные войска: Нам нужны сотни танков и боеприпасы к ним

Евгений КизиловСреда, 25 января 2023, 18:35
ТАНК LEOPARD-2, ФОТО GETTY IMAGES

Сухопутные войска ВСУ ждут сотни танков от Запада и стабильные поставки боеприпасов к ним.

Источник: заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Замечательные итоги заседания "Рамштайн 8", которые стали возможными благодаря героизму наших Сил обороны, всего украинского народа и работе профессиональной команды, объединившей международную коалицию.

Это открытие сотрудничества по танкам и важное снятие табу на поставку такой техники.

Далее будет увеличение и ускорение поставок. Нам нужны сотни танков и стабильные поставки боеприпасов к ним".

Детали: Павлюк отметил, что такое вооружение важно для начала контрнаступления.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 января 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.
  • Германия сначала такое разрешение предоставлять отказывалась и сама воздерживалась от передачи своих "Леопардов", но 25 января правительство страны все же приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2 и позволило странам-партнерам передавать танки этих моделей, которые стоят у них на вооружении.
  • Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена направит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов.

Темы: танкиУкраинаЗападвойна
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