Сухопутные войска: Нам нужны сотни танков и боеприпасы к ним

Сухопутные войска ВСУ ждут сотни танков от Запада и стабильные поставки боеприпасов к ним.

Источник: заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь: "Замечательные итоги заседания "Рамштайн 8", которые стали возможными благодаря героизму наших Сил обороны, всего украинского народа и работе профессиональной команды, объединившей международную коалицию.

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Это открытие сотрудничества по танкам и важное снятие табу на поставку такой техники.

Далее будет увеличение и ускорение поставок. Нам нужны сотни танков и стабильные поставки боеприпасов к ним".

Детали: Павлюк отметил, что такое вооружение важно для начала контрнаступления.

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