Сухопутные войска: Нам нужны сотни танков и боеприпасы к ним
Среда, 25 января 2023, 18:35
Сухопутные войска ВСУ ждут сотни танков от Запада и стабильные поставки боеприпасов к ним.
Источник: заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в Telegram
Прямая речь: "Замечательные итоги заседания "Рамштайн 8", которые стали возможными благодаря героизму наших Сил обороны, всего украинского народа и работе профессиональной команды, объединившей международную коалицию.
Это открытие сотрудничества по танкам и важное снятие табу на поставку такой техники.
Далее будет увеличение и ускорение поставок. Нам нужны сотни танков и стабильные поставки боеприпасов к ним".
Детали: Павлюк отметил, что такое вооружение важно для начала контрнаступления.
Что предшествовало:
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- Во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 20 января 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2, если правительство Германии даст согласие на реэкспорт.
- Германия сначала такое разрешение предоставлять отказывалась и сама воздерживалась от передачи своих "Леопардов", но 25 января правительство страны все же приняло решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2 и позволило странам-партнерам передавать танки этих моделей, которые стоят у них на вооружении.
- Также стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена направит Украине 31 танк M1 Abrams в рамках сделки стоимостью 400 миллионов долларов.