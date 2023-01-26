Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнували росіяни, виплатять мільйон гривень

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 03:43
Мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнували росіяни, виплатять мільйон гривень
Зруйнована багатоповерхівка у Дніпрі. ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОВА

Міська рада Дніпра ухвалила виплати по одному мільйону гривень мешканцям міста, які втратили житло внаслідок російських обстрілів.

Джерело: пресслужба міськради

Дослівно: "Під час 33-ї сесії депутати Дніпра підтримали низку змін до муніципальної програми допомоги містянам, постраждалим від ракетних обстрілів РФ. Це створило офіційний механізм виплат до одного мільйона гривень за зруйноване житло єдиним платежем". 

Реклама:

Деталі: Своїм рішенням місцеві депутати подвоїли суму відшкодувань, яка була ухвалена восени минулого року.

Зазначається, що потерпілі зможуть отримати кошти після обстежень та інструментальних оцінок.

Із поданням та оформленням документів на виплати допоможуть в адміністраціях районів, повідомили у міськраді.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

Теми: Дніпрогрошіобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Telegraph
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
Усі новини...
Реклама: