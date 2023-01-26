Мешканцям Дніпра, чиє житло зруйнували росіяни, виплатять мільйон гривень
Четвер, 26 січня 2023, 04:43
Міська рада Дніпра ухвалила виплати по одному мільйону гривень мешканцям міста, які втратили житло внаслідок російських обстрілів.
Джерело: пресслужба міськради
Дослівно: "Під час 33-ї сесії депутати Дніпра підтримали низку змін до муніципальної програми допомоги містянам, постраждалим від ракетних обстрілів РФ. Це створило офіційний механізм виплат до одного мільйона гривень за зруйноване житло єдиним платежем".
Деталі: Своїм рішенням місцеві депутати подвоїли суму відшкодувань, яка була ухвалена восени минулого року.
Зазначається, що потерпілі зможуть отримати кошти після обстежень та інструментальних оцінок.
Із поданням та оформленням документів на виплати допоможуть в адміністраціях районів, повідомили у міськраді.
Що цьому передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 14 січня росіяни в ході масованої ракетної атаки влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар нанесли ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
- За уточненими даними, внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Дніпрі загинули 46 людей.