Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен
Городской совет Днепра принял выплаты по одному миллиону гривен жителям города, которые потеряли жилье в результате российских обстрелов.
Источник: пресс-служба горсовета
Дословно: "Во время 33-й сессии депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до одного миллиона гривен за разрушенное жилье единым платежом".
Детали: Своим решением местные депутаты удвоили сумму возмещений, которая была принята осенью прошлого года.
Отмечается, что пострадавшие смогут получить средства после обследований и инструментальных оценок.
С подачей и оформлением документов на выплаты помогут в администрациях районов, сообщили в горсовете.
Что этому предшествовало:
- 14 января россияне в ходе массированной ракетной атаки попали в многоэтажку в Днепре.
- Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
- По уточненным данным, в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Днепре погибли 46 человек.