Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен

Городской совет Днепра принял выплаты по одному миллиону гривен жителям города, которые потеряли жилье в результате российских обстрелов.

Источник: пресс-служба горсовета

Дословно: "Во время 33-й сессии депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до одного миллиона гривен за разрушенное жилье единым платежом".

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Детали: Своим решением местные депутаты удвоили сумму возмещений, которая была принята осенью прошлого года.

Отмечается, что пострадавшие смогут получить средства после обследований и инструментальных оценок.

С подачей и оформлением документов на выплаты помогут в администрациях районов, сообщили в горсовете.

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