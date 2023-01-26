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Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 04:43
Разрушенная многоэтажка в Днепре. ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Городской совет Днепра принял выплаты по одному миллиону гривен жителям города, которые потеряли жилье в результате российских обстрелов.

Источник: пресс-служба горсовета

Дословно: "Во время 33-й сессии депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до одного миллиона гривен за разрушенное жилье единым платежом".

Детали: Своим решением местные депутаты удвоили сумму возмещений, которая была принята осенью прошлого года.

Отмечается, что пострадавшие смогут получить средства после обследований и инструментальных оценок.

С подачей и оформлением документов на выплаты помогут в администрациях районов, сообщили в горсовете.

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Темы: Днепрденьгиобстрел
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