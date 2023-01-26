Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 03:43
Жителям Днепра, чье жилье разрушили россияне, выплатят миллион гривен
Разрушенная многоэтажка в Днепре. ФОТО: ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОВА

Городской совет Днепра принял выплаты по одному миллиону гривен жителям города, которые потеряли жилье в результате российских обстрелов.

Источник: пресс-служба горсовета

Дословно: "Во время 33-й сессии депутаты Днепра поддержали ряд изменений в муниципальную программу помощи горожанам, пострадавшим от ракетных обстрелов РФ. Это создало официальный механизм выплат до одного миллиона гривен за разрушенное жилье единым платежом".

Реклама:

Детали: Своим решением местные депутаты удвоили сумму возмещений, которая была принята осенью прошлого года.

Отмечается, что пострадавшие смогут получить средства после обследований и инструментальных оценок.

С подачей и оформлением документов на выплаты помогут в администрациях районов, сообщили в горсовете.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

Темы: Днепрденьгиобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Днепр
Источники: В теле погибшего во время столкновения с полицейскими в Днепре обнаружили 2,48 промилле алкоголя
Застреленый в Днепре: полиция показала видео с бодикамер патрульных
Глава МВД о стрельбе в Днепре: В правовом государстве не бьют полицейских
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: