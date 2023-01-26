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Украинские защитники сбили за ночь 24 "Шахеда"

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 06:55
Дрон-камикадзе "Shahed-136". Иллюстративное фото Getty Images

Этой ночью Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе "Шахед".

Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook

Дословно: "В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, противник применил 24 "Шахеда". Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины".

Детали: Сообщается, что подавляющее количество дронов-камикадзе было уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Дополнено в 07:15. В Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии над Киевом около 15 "Шахедов".

"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БпЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.

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Что этому предшествовало:

  • Ночью 26 января над Киевской и Черкасской областями силы противовоздушной обороны отражали атаки оккупантов.
  • В Днепропетровской области в результате ночной воздушной атаки россиян повреждено промышленное предприятие.
  • Вечером 25 января глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты пытаются нагрузить украинскую систему противовоздушной обороны, а воздушные цели уже сбивают над Украиной.

Темы: ШахедВооруженные силыВоздушные силы ВСУ
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