Украинские защитники сбили за ночь 24 "Шахеда"
Этой ночью Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе "Шахед".
Источник: командование Воздушных сил ВСУ в Facebook
Дословно: "В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.
По предварительным данным, противник применил 24 "Шахеда". Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины".
Детали: Сообщается, что подавляющее количество дронов-камикадзе было уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
Дополнено в 07:15. В Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии над Киевом около 15 "Шахедов".
"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БпЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры", – сообщил глава КГВА Сергей Попко.
Что этому предшествовало:
- Ночью 26 января над Киевской и Черкасской областями силы противовоздушной обороны отражали атаки оккупантов.
- В Днепропетровской области в результате ночной воздушной атаки россиян повреждено промышленное предприятие.
- Вечером 25 января глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты пытаются нагрузить украинскую систему противовоздушной обороны, а воздушные цели уже сбивают над Украиной.