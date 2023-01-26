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Россия запустила по Украине более 30 ракет, в Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 09:38
Ракета. Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян, всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы. 

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального марафона, Киевская областная военная администрация в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь Игната: "Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях".

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги".

Детали: По словам Игната, враг сейчас сосредоточился на центральной части Украины, но все может измениться.

Также он напомнил, что в Черном море стоят вражеские носители крылатых ракет "Калибр", поэтому не стоит исключать еще более массированной атаки оккупантов. 

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что "идет воздушный бой" (так называют работу ПВО – ред.) и что воздушные силы контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

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 В 10:05 в Киеве прогремел взрыв. Позже Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали мэр пообещал предоставить позже.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.

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Темы: Росcиявойна
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