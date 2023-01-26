Россия запустила по Украине более 30 ракет, в Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы

Утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян, всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет. В Киеве и в Винницкой области прогремели взрывы.

Источник: пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального марафона, Киевская областная военная администрация в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь Игната: "Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях".

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Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги".

Детали: По словам Игната, враг сейчас сосредоточился на центральной части Украины, но все может измениться.

Также он напомнил, что в Черном море стоят вражеские носители крылатых ракет "Калибр", поэтому не стоит исключать еще более массированной атаки оккупантов.

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Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что "идет воздушный бой" (так называют работу ПВО – ред.) и что воздушные силы контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

В 10:05 в Киеве прогремел взрыв. Позже Кличко уточнил, что взрывы прогремели в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали мэр пообещал предоставить позже.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.

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