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В Україні скасували повітряну тривогу: тривала понад 4 години, є влучання і жертви

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 11:19
В Україні скасували повітряну тривогу: тривала понад 4 години, є влучання і жертви
ППО. Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 12:15 майже по всій території України скасували повітряну тривогу – небезпека тривала понад 4 години, за цей час росіяни випустили по мирних містах кілька десятків ракет, є влучання у кількох областях і загиблий у Києві.  

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: О 12:06 сирени перестали лунати у Вінницькій області, за кілька хвилин тривоги скасували майже по всій Україні.  

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О 12:45 тривоги скасували у Миколаївській та Херсонській областях.

Вранці 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по території України – за попередніми даними, стратегічні бомбардувальники Ту-95 з Мурманської області РФ випустили понад 30 ракет. Близько 20 ракет збили над Київською областю.

Водночас у результаті атаки є руйнування у Києві, Одеській та Вінницькій областях. Також у столиці одна людина загинула та ще 2 отримали поранення. 

ВІДЕО ДНЯ

Беларускі Гаюн повідомив, що о 12:13 на аеродромі у Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ.

Теми: Українаповітряна тривогавибухжертви
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