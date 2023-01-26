Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні скасували повітряну тривогу: тривала понад 4 години, є влучання і жертви

Ірина БалачукЧетвер, 26 січня 2023, 12:19
ППО. Фото ілюстративне з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 12:15 майже по всій території України скасували повітряну тривогу – небезпека тривала понад 4 години, за цей час росіяни випустили по мирних містах кілька десятків ракет, є влучання у кількох областях і загиблий у Києві.  

Джерело: карта тривог, Беларускі Гаюн у Telegram

Деталі: О 12:06 сирени перестали лунати у Вінницькій області, за кілька хвилин тривоги скасували майже по всій Україні.  

О 12:45 тривоги скасували у Миколаївській та Херсонській областях.

Вранці 26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по території України – за попередніми даними, стратегічні бомбардувальники Ту-95 з Мурманської області РФ випустили понад 30 ракет. Близько 20 ракет збили над Київською областю.

Водночас у результаті атаки є руйнування у Києві, Одеській та Вінницькій областях. Також у столиці одна людина загинула та ще 2 отримали поранення. 

Беларускі Гаюн повідомив, що о 12:13 на аеродромі у Мачулищах сів МіГ-31К ВКС РФ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українаповітряна тривогавибухжертви
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян

Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія

Захід пообіцяв Україні 321 танк – посол у Франції

відеоЗеленський почав "марафон чесності", щоб не пустити спортсменів з РФ на Олімпіаду

Росія готує ІПСО проти Резнікова і Єрмака – розвідка

Не "великий обмін", а репатріація: Лубінець розповів про 800 поранених бійців, які в РФ

Усі новини...
Україна
Окупанти атакують Луганщину, під вогнем Вугледар та Авдіївка, біля Бахмута бої – ОВА
В Україні запустять платформу для людей, чиє житло постраждало через війну
Польща поставила Україні "певну кількість" МіГ-29 у вигляді запчастин - ЗМІ
Останні новини
06:34
Російські хакери атакували Німеччину після її рішення передати Україні танки
05:46
На Запоріжжя окупанти завезли 800 поліцейських з РФ – мер Мелітополя
05:14
ISW повідомив імовірні напрями нового наступу росіян
04:23
Разом із секретними документами у Байдена вилучили його записники – ЗМІ
03:48
Німеччина звинуватила Росію в перекручуванні слів очільниці МЗС через війну в Україні
02:54
Окупанти атакували об’єкти інфраструктури у Запоріжжі, виникла пожежа
02:26
відеоМігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників
01:50
фотоУ синагозі Єрусалима палестинець застрелив сімох людей
01:17
фотоРосіяни знову вдарили по житловому масиву в Часовому Яру
00:55
Саакашвілі вважає, що його повернення в Грузію могла спланувати Росія
Усі новини...