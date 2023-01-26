Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине отменили воздушную тревогу: длилась более 4 часов, есть попадания и жертвы

Ирина БалачукЧетверг, 26 января 2023, 11:19
В Украине отменили воздушную тревогу: длилась более 4 часов, есть попадания и жертвы
ПВО. Фото иллюстративное из Facebook Командования Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на 12:15 почти по всей территории Украины отменили воздушную тревогу – опасность длилась более 4 часов, за это время россияне выпустили по мирным городам несколько десятков ракет, есть попадания в нескольких областях и погибший в Киеве. 

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 12:06 сирены перестали звучать в Винницкой области, через несколько минут тревоги отменили почти по всей Украине. 

Реклама:

В 12:45 тревоги отменили в Николаевской и Херсонской областях.  

Утром 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины – по предварительным данным, стратегические бомбардировщики Ту-95 из Мурманской области РФ выпустили более 30 ракет. Около 20 ракет сбили над Киевской областью.

В то же время в результате атаки есть разрушения в Киеве, Одесской и Винницкой областях. Также в столице один человек погиб и еще 2 получили ранения. 

ВИДЕО ДНЯ

Беларускі Гаюн сообщил, что в 12:13 на аэродроме в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.

Темы: Украинавоздушная тревогавзрывжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Украина
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Последние новости
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: