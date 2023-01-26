В Украине отменили воздушную тревогу: длилась более 4 часов, есть попадания и жертвы

По состоянию на 12:15 почти по всей территории Украины отменили воздушную тревогу – опасность длилась более 4 часов, за это время россияне выпустили по мирным городам несколько десятков ракет, есть попадания в нескольких областях и погибший в Киеве.

Источник: карта тревог, Беларускі Гаюн в Telegram

Детали: В 12:06 сирены перестали звучать в Винницкой области, через несколько минут тревоги отменили почти по всей Украине.

В 12:45 тревоги отменили в Николаевской и Херсонской областях.

Утром 26 января Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины – по предварительным данным, стратегические бомбардировщики Ту-95 из Мурманской области РФ выпустили более 30 ракет. Около 20 ракет сбили над Киевской областью.

В то же время в результате атаки есть разрушения в Киеве, Одесской и Винницкой областях. Также в столице один человек погиб и еще 2 получили ранения.

Беларускі Гаюн сообщил, что в 12:13 на аэродроме в Мачулищах сел МиГ-31К ВКС РФ.