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"Слуга" Тищенко поехал в Таиланд к "украинской общине"

Алена МазуренкоЧетверг, 26 января 2023, 14:05
Слуга Тищенко поехал в Таиланд к украинской общине

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.

Источник: пресс-служба посольства Украины в Таиланде

Дословно: "Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

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Детали: Встреча запланирована на пятницу 27 января в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке. 

Что было раньше: По решению СНБО народные депутаты и другие чиновники смогут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Тищенко с начала полномасштабного вторжения находился на Закарпатье. Летом его уволили с должности председателя Закарпатской областной организации "Слуги народа" из-за плохой репутации. 
  • Одиозный нардеп также часто пиарится с помощью фото в тактической одежде с освобожденных украинскими защитниками территорий. Правда через, по меньшей мере, несколько недель после деоккупации. 
  • Также он известен тем, что устроил вечеринку во время карантина в ресторане отеля Fairmont в честь дня рождения своей жены.
  • Кроме того, Тищенко кум главы офиса президента Андрея Ермака.

Темы: Слуга народаскандалВерховная РадаТаиланд
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