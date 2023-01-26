"Слуга" Тищенко поехал в Таиланд к "украинской общине"

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.

Источник: пресс-служба посольства Украины в Таиланде

Дословно: "Посольство приглашает на встречу с народным депутатом Украины 9-го созыва Николаем Тищенко для обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

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Детали: Встреча запланирована на пятницу 27 января в отеле "Novotel" в столице Таиланда Бангкоке.

Что было раньше: По решению СНБО народные депутаты и другие чиновники смогут покидать территорию страны во время военного положения исключительно в служебные командировки.

Напомним:

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