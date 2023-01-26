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Тищенко выгнали из партии "Слуга народа"

Валентина РоманенкоЧетверг, 26 января 2023, 16:19
Николай Тищенко. фото "Слуга народа"

Нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа", руководитель парламентской фракции СН Давид Арахамия уволил его с должности своего заместителя и анонсировал исключение из фракции.

Источник: Арахамия в Telegram, спикер фракции СН Юлия Палийчук, глава партии СН Елена Шуляк, спикер ВР Руслан Стефанчук

Прямая речь: "Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.

Поэтому готовим ряд кадровых решений:

  • Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".
  • Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.
  • Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии "Слуга народа".

Уверен, никому не нужно объяснять, за что.

Надеюсь, после этого до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны".

Детали: Спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что Николая Тищенко никуда за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд, как председатель Верховной Рады Украины, не подписывал.

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Спикер фракции СН Юлия Палийчук репостнула сообщение Арахамии с сообщением, что Тищенко уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа".

Обновлено: Председатель партии Елена Шуляк сообщила, что, руководствуясь уставом политсилы, приняла решение об исключении Тищенко из партии "Слуга народа".

Реакцию самого Тищенко читайте здесь: Какое море?! Титанически работаю: Тищенко возмутился реакции партии на его Таиланд

Что предшествовало: 26 января стало известно, народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Бангкоке встречу с украинской общиной.

Напомним: Совет национальной безопасности и обороны решил, что на время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие этого решения СНБО 23 января.

Согласно документу, Кабинет министров в пятидневный срок должен внести изменения в постановление о порядке пересечения границы и нормировать новые правила относительно чиновников. На данный момент этого постановления еще нет.

Для народных депутатов пока нет препятствий для пересечения границы, если они имеют соответствующие документы и в отношении них нет предписаний правоохранительных ведомств о запрете выезда.

Темы: Слуга народа
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