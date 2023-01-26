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США не встигнуть передати Україні "Абрамси" до весняного наступу – Нуланд

"Українська правда"Четвер, 26 січня 2023, 20:33
ТАНК ABRAMS, GETTY IMAGES

Сполучені Штати Америки не встигнуть відправити танки M1 Abrams в Україну до ймовірного весняного наступу Сил оборони.

Джерело: заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Сенаті 26 січня, "Суспільне"

Пряма мова: "Abrams, як ви знаєте, дуже складні танки, вони вимагають серйозного навчання. Попри те, що ми їх схвалили вчора, потрібен деякий час для того, щоб доставити їх на поле бою. Вони не з'являться там до весняного наступу".

Деталі: Нуланд також повідомила, що в Києві цього тижня перебувають аудитори, які покликані забезпечити підзвітність американської військової та фінансової допомоги.

Вона заявила, що США готові розглянути можливість пом'якшення антиросійських санкцій у разі виведення РФ військ із території України.

Цьому передувало: 25 січня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати передадуть Україні 31 танк M1 Abrams і запчастини до них.

Довідка: M1 Abrams – основний бойовий танк третього покоління виробництва США. Історія створення машини починається зі створення танка MTB-70, це був спільний проєкт Сполучених Штатів та Німеччини 1960-х. Він розділився на дві гілки: майбутній німецький Leopard 2 та майбутній американський M1 Abrams.

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Танк є добре озброєною, броньованою, мобільною бойовою машиною, розрахованою на ведення бойових дій у різних умовах сучасних війн та збройних конфліктів.

Важливими особливостями танку є застосування потужних газотурбінних двигунів (що працюють на паливі для реактивних двигунів JP8), обладнання багатошаровою протиснарядною композитною бронею, окреме зберігання боєприпасів в ізольованому капсульному відсіку для відокремлення членів екіпажу з-під удару у випадку влучення снаряда в танк. 

"Абрамс" є одним із найважчих танків, які перебувають в експлуатації на початку XXI століття.

Теми: танкизброядопомога УкраїніСША
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