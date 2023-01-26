Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США не успеют передать Украине "Абрамсы" до весеннего наступления – Нуланд

"Украинская правда"Четверг, 26 января 2023, 20:33
ТАНК ABRAMS, GETTY IMAGES

Соединенные Штаты Америки не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину до вероятного весеннего наступления Сил обороны.

Источник: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате 26 января, "Суспільне"

Прямая речь: "Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, нужно некоторое время для того, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там до весеннего наступления".

Детали: Нуланд также сообщила, что в Киеве на этой неделе находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Она заявила, что США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций в случае вывода РФ войск с территории Украины.

Этому предшествовало: 25 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams и запчасти к ним.

Справка: M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. История создания машины начинается с создания танка MTB-70, это был совместный проект Соединенных Штатов и Германии 1960-х. Он разделился на две ветви: будущий немецкий Leopard 2 и будущий американский M1 Abrams.

ВИДЕО ДНЯ

Танк является хорошо вооруженной, бронированной, мобильной боевой машиной, рассчитанной на ведение боевых действий в различных условиях современных войн и вооруженных конфликтов.

Важными особенностями танка является применение мощных газотурбинных двигателей (работающих на топливе для реактивных двигателей JP8), оборудование многослойной противоснарядной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк. 

"Абрамс" является одним из самых тяжелых танков, находящихся в эксплуатации в начале XXI века.

Темы: танкиоружиепомощь УкраинеСША
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украина стремится получить первую партию из 24 истребителей от союзников – представитель ВВС

Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины

видео"Украинская правда" запустила новый формат на YouTube

Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

ISW сообщил вероятные направления нового наступления россиян

Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Россия

Все новости...
танки
Франция еще не приняла решение по Leclerc, но поможет с ПВО - глава МИД
Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2
МИД Германии извинился перед африканцами за эмодзи с леопардом в твите о Лаврове
Последние новости
15:22
В результате теракта в Израиле погибла украинка - посольство
15:15
Из-за войны посевные площади уменьшились на 25%
15:07
Facebook и дальше блокирует сообщения об "Азове" - движение "Честно"
14:54
фотоСБУ задержала коллаборационистов с Луганщины, которые пытались устроиться в госучреждения
14:40
В Германии и Испании напали на объекты дипмиссий Италии
14:26
видеоПограничники показали, как "отправили на орбиту" российский склад с БК
14:09
Ситуация на рынке природного газа в Европе будет оставаться сложной - TotalEnergies
13:50
Украина стремится получить первую партию из 24 истребителей от союзников – представитель ВВС
13:40
Страны G7: Борьба с коррупцией важна на фоне увеличения иностранной помощи Украине
13:32
Президент МОК хочет допустить россиян на Олимпиаду, несмотря на возможный бойкот со стороны Украины
Все новости...