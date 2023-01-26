США не успеют передать Украине "Абрамсы" до весеннего наступления – Нуланд

Соединенные Штаты Америки не успеют отправить танки M1 Abrams в Украину до вероятного весеннего наступления Сил обороны.

Источник: заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Сенате 26 января, "Суспільне"

Прямая речь: "Abrams, как вы знаете, очень сложные танки, они требуют серьезного обучения. Несмотря на то, что мы их одобрили вчера, нужно некоторое время для того, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там до весеннего наступления".

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Детали: Нуланд также сообщила, что в Киеве на этой неделе находятся аудиторы, которые призваны обеспечить подотчетность американской военной и финансовой помощи.

Она заявила, что США готовы рассмотреть возможность смягчения антироссийских санкций в случае вывода РФ войск с территории Украины.

Этому предшествовало: 25 января президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams и запчасти к ним.

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Справка: M1 Abrams – основной боевой танк третьего поколения производства США. История создания машины начинается с создания танка MTB-70, это был совместный проект Соединенных Штатов и Германии 1960-х. Он разделился на две ветви: будущий немецкий Leopard 2 и будущий американский M1 Abrams.

Танк является хорошо вооруженной, бронированной, мобильной боевой машиной, рассчитанной на ведение боевых действий в различных условиях современных войн и вооруженных конфликтов.

Важными особенностями танка является применение мощных газотурбинных двигателей (работающих на топливе для реактивных двигателей JP8), оборудование многослойной противоснарядной композитной броней, отдельное хранение боеприпасов в изолированном капсульном отсеке для отделения членов экипажа из-под удара в случае попадания снаряда в танк.

"Абрамс" является одним из самых тяжелых танков, находящихся в эксплуатации в начале XXI века.