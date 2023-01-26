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У "Слуги народу" немає голосів для виключення Тищенка з фракції – джерело

Михайло Ткач, Євген КізіловЧетвер, 26 січня 2023, 20:58
микола тищенко, фото з його соцмереж

"Слуга народу" не може зібрати потрібну кількість голосів для виключення з фракції нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився своєю поїздкою до Таїланду під час війни.

Джерело: співрозмовник Української правди у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Голосів нема за виключення з фракції СН".

Деталі: За даними джерела, у фракції не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Що передувало:

  • Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.
  • Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.
  • У фракції "Слуга народу" почали онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.

Теми: ТищенкоСлуга народуВерховна Рада
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