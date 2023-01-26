У "Слуги народу" немає голосів для виключення Тищенка з фракції – джерело

"Слуга народу" не може зібрати потрібну кількість голосів для виключення з фракції нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився своєю поїздкою до Таїланду під час війни.

Джерело: співрозмовник Української правди у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Голосів нема за виключення з фракції СН".

Деталі: За даними джерела, у фракції не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.

Що передувало: