У "Слуги народу" немає голосів для виключення Тищенка з фракції – джерело
Четвер, 26 січня 2023, 19:58
"Слуга народу" не може зібрати потрібну кількість голосів для виключення з фракції нардепа Миколи Тищенка, який оскандалився своєю поїздкою до Таїланду під час війни.
Джерело: співрозмовник Української правди у фракції "Слуга народу"
Пряма мова: "Голосів нема за виключення з фракції СН".
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Деталі: За даними джерела, у фракції не виходить зібрати голоси навіть для зняття Тищенка з посади заступника голови комітету Ради з питань транспорту та інфраструктури.
Що передувало:
- Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко на 11 місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну запланував у Таїланді зустріч з українською громадою.
- Після того, як ця новина набула суспільного резонансу, Тищенка виключили з партії "Слуга народу", звільнили з посади заступника голови фракції та анонсували виключення з фракції.
- У фракції "Слуга народу" почали онлайн-опитування щодо того, чи потрібно виключати Миколу Тищенка із фракції.
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