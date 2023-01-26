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У "Слуги народа" нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник

Михаил Ткач, Евгений КизиловЧетверг, 26 января 2023, 19:58
У Слуги народа нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник
николай тищенко, фото из его соцсетей

"Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции нардепа Николая Тищенко, который оскандалился своей поездкой в Таиланд во время войны.

Источник: собеседник Украинской правды во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Голосов нет за исключение из фракции СН".

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Детали: По данным источника, во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Что предшествовало:

  • Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.
  • После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности замглавы фракции и анонсировали исключение из фракции.
  • Во фракции "Слуга народа" запустили онлайн-опрос относительно того, нужно ли исключать Николая Тищенко из фракции.

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Темы: ТищенкоСлуга народаВерховная Рада
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