У "Слуги народа" нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник
Четверг, 26 января 2023, 19:58
"Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции нардепа Николая Тищенко, который оскандалился своей поездкой в Таиланд во время войны.
Источник: собеседник Украинской правды во фракции "Слуга народа"
Прямая речь: "Голосов нет за исключение из фракции СН".
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Детали: По данным источника, во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.
Что предшествовало:
- Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.
- После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности замглавы фракции и анонсировали исключение из фракции.
- Во фракции "Слуга народа" запустили онлайн-опрос относительно того, нужно ли исключать Николая Тищенко из фракции.
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