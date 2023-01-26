У "Слуги народа" нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник

"Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции нардепа Николая Тищенко, который оскандалился своей поездкой в Таиланд во время войны.

Источник: собеседник Украинской правды во фракции "Слуга народа"

Прямая речь: "Голосов нет за исключение из фракции СН".

Детали: По данным источника, во фракции не получается собрать голоса даже за снятие Тищенко с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Что предшествовало: