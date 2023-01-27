Абрамович втрачає шанси врятуватися від санкцій як миротворець – WSJ

Російський олігарх Роман Абрамович ризикує таки постраждати від санкцій, бо його шанси стати посередником у досягненні миру між Україною та Росією падають.

Джерело: "The Wall Street Journal"

Деталі: Американське видання "The Wall Street Journal" пише, що вже майже рік, як Роман Абрамович кинувся у "безнадійну спробу допомогти зупинити війну в Україні", врятувати свою репутацію на Заході та врятувати свої 15 мільярдів доларів – але ця спроба провалюється, а тиск на його активи зростає.

Західні чиновники сподівалися, що Абрамович зможе прокласти шлях до змістовних переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, з яким він має тісні зв'язки, – навіть попри те, що вони наклали санкції на більшу частину його статків.

Оскільки бойові дії не припиняються, українські, американські та європейські офіційні особи зменшили очікування того, що Абрамович може відіграти ключову роль у налагодженні діалогу в умовах війни.

Після того, як мирні переговори, які він допоміг організувати у квітні, провалилися, він тепер сприяє укладанню вужчих угод щодо обміну полоненими, а також вивезенню зерна з України та аміаку з Росії.

У США офіційні особи заявили, що їхнє ставлення до Абрамовича стає дедалі більш неоднозначним. Вони поки що утримуються від запровадження санкцій услід за Великою Британією, Канадою та Європою на прохання України.

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Український уряд нещодавно додав Абрамовича до власного санкційного списку, хоча санкції призупинені доти, доки не будуть повернуті всі військовополонені.

За словами людей, знайомих із ситуацією, деякі українські чиновники ненадовго припинили контакти з Абрамовичем після того, як Київ звинуватив російські війська у масових вбивствах цивільного населення в Бучі навесні.

Але у вересні Абрамович був залучений до обміну полоненими між Україною та РФ. Він допоміг посадити на приватний літак на півдні Росії 10 людей, серед яких були британські та американські бійці, захоплені в Україні.

Сам Абрамович не повертався до Лондона вже більше року, і санкції не дозволяють йому туди їздити.

Радник президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк каже, що у дискусіях між Росією та Україною Абрамович "може відігравати певну роль, якщо є потреба долучитися до вирішення якихось питань, але це не та роль посередника, яку він виконував у перших раундах переговорного процесу".

Незважаючи на відсутність прогресу у сприянні мирному врегулюванню, "Абрамович залишається посередником, прийнятним для Путіна, України та її союзників, кажуть люди, близькі до Кремля", пише WSJ.

За даними видання, робота Абрамовича як переговірника почалася з телефонного дзвінка режисера Олександра Роднянського, син якого також консультує українського президента.

За словами людей, близьких до Абрамовича і Кремля, олігарх особисто зустрічався з Путіним і мав кілька телефонних розмов із ним від початку війни. Він також має прямий зв'язок із керівником адміністрації президента РФ Антоном Вайно.

За словами джерел WSJ, Абрамович доносить українську точку зору безпосередньо до Путіна, а потім передає позицію Кремля безпосередньо до Києва. Він допомагає у проведенні невеликих обмінів полоненими кожні кілька тижнів.

Західні чиновники часто ставлять під сумнів мотивацію Абрамовича, вбачаючи спробу домогтися скасування санкцій, а близькі до олігарха люди кажуть, що він "одержимий ідеєю врятувати життя і поліпшити умови в Україні".

Втім, поки російський олігарх чекає на можливість домовитися про мир, тиск на його активи зростає: прокурори в кількох юрисдикціях намагаються заарештувати частину його статків, щоб профінансувати відбудову України.

Острів Джерсі в Ла-Манші тимчасово арештував понад 7 мільярдів доларів його активів. За даними видання, ці активи там хотіли б використати для допомоги у відновленні України, але у правоохоронних органів Джерсі відмовилися від коментарів.

Канадський уряд використовує новий закон, щоб спробувати конфіскувати 26 мільйонів доларів, які нібито пов'язані з Абрамовичем. Чиновники заявили, що ці кошти, якщо їх вдасться повернути, будуть передані Україні.

Футбольний клуб "Челсі" був проданий групі, очолюваній співвласником команди "Лос-Анджелес Доджерс" Тоддом Боулі, за умови, що близько 3 мільярдів доларів із виручених коштів підуть на допомогу постраждалим у війні в Україні. Наразі ці гроші знаходяться на замороженому банківському рахунку і чекають на дозвіл британської влади на їх видачу.

Минулого року влада США заарештувала два літаки Абрамовича, заявивши, що вони порушили ширші санкції проти польотів до Росії. Після цього Абрамович найняв адвокатів у США. Його адвокати заявили, що польоти були здійснені з метою сприяння гуманітарним коридорам в Україні.

Люди, близькі до Абрамовича, кажуть, що він мало на чому зосереджується, окрім питань, пов'язаних з війною, здебільшого делегуючи свої юридичні баталії групі довірених радників.

Він живе між Сочі, Стамбулом і Тель-Авівом. Його розкішні яхти стоять у турецьких водах у безпеці від арештів, яких зазнали інші олігархи в середземноморських портах.

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