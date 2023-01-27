Абрамович теряет шансы спастись от санкций как миротворец – WSJ

Российский олигарх Роман Абрамович рискует таки пострадать от санкций, потому что его шансы стать посредником в достижении мира между Украиной и Россией падают.

Источник: "The Wall Street Journal"

Детали: Американское издание "The Wall Street Journal" пишет, что уже почти год, как Роман Абрамович бросился в "безнадежную попытку помочь остановить войну в Украине", спасти свою репутацию на Западе и спасти свои 15 миллиардов долларов – но эта попытка проваливается, а давление на его активы растет.

Западные чиновники надеялись, что Абрамович сможет проложить путь к содержательным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, с которым он имеет тесные связи, – даже несмотря на то, что они наложили санкции на большую часть его состояния.

Поскольку боевые действия не прекращаются, украинские, американские и европейские официальные лица уменьшили ожидания того, что Абрамович может сыграть ключевую роль в налаживании диалога в условиях войны.

После того, как мирные переговоры, которые он помог организовать в апреле, провалились, он теперь способствует заключению более узких соглашений по обмену пленными, а также вывозу зерна из Украины и аммиака из России.

В США официальные лица заявили, что их отношение к Абрамовичу становится все более неоднозначным. Они пока воздерживаются от введения санкций вслед за Великобританией, Канадой и Европой по просьбе Украины.

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Украинское правительство недавно добавило Абрамовича в собственный санкционный список, хотя санкции приостановлены до тех пор, пока не будут возвращены все военнопленные.

По словам людей, знакомых с ситуацией, некоторые украинские чиновники ненадолго прекратили контакты с Абрамовичем после того, как Киев обвинил российские войска в массовых убийствах гражданского населения в Буче весной.

Но в сентябре Абрамович был привлечен к обмену пленными между Украиной и РФ. Он помог посадить на частный самолет на юге России 10 человек, среди которых были британские и американские бойцы, захваченные в Украине.

Сам Абрамович не возвращался в Лондон уже больше года, и санкции не позволяют ему туда ездить.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк говорит, что в дискуссиях между Россией и Украиной Абрамович "может играть определенную роль, если есть необходимость приобщиться к решению каких-то вопросов, но это не та роль посредника, которую он выполнял в первых раундах переговорного процесса".

Несмотря на отсутствие прогресса в содействии мирному урегулированию, "Абрамович остается посредником, приемлемым для Путина, Украины и ее союзников, говорят люди, близкие к Кремлю", пишет WSJ.

По данным издания, работа Абрамовича как переговорщика началась с телефонного звонка режиссера Александра Роднянского, сын которого также консультирует украинского президента.

По словам людей, близких к Абрамовичу и Кремлю, олигарх лично встречался с Путиным и имел несколько телефонных разговоров с ним с начала войны. Он также имеет прямую связь с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно.

По словам источников WSJ, Абрамович доносит украинскую точку зрения непосредственно до Путина, а затем передает позицию Кремля непосредственно в Киев. Он помогает в проведении небольших обменов пленными каждые несколько недель.

Западные чиновники часто ставят под сомнение мотивацию Абрамовича, усматривая попытку добиться отмены санкций, а близкие к олигарху люди говорят, что он "одержим идеей спасти жизни и улучшить условия в Украине".

Впрочем, пока российский олигарх ждет возможности договориться о мире, давление на его активы растет: прокуроры в нескольких юрисдикциях пытаются арестовать часть его состояния, чтобы профинансировать восстановление Украины.

Остров Джерси в Ла-Манше временно арестовал более 7 миллиардов долларов его активов. По данным издания, эти активы там хотели бы использовать для помощи в восстановлении Украины, но в правоохранительных органах Джерси отказались от комментариев.

Канадское правительство использует новый закон, чтобы попытаться конфисковать 26 миллионов долларов, которые якобы связаны с Абрамовичем. Чиновники заявили, что эти средства, если их удастся вернуть, будут переданы Украине.

Футбольный клуб "Челси" был продан группе, возглавляемой совладельцем команды "Лос-Анджелес Доджерс" Тоддом Боули, при условии, что около 3 миллиардов долларов из вырученных средств пойдут на помощь пострадавшим в войне в Украине. Сейчас эти деньги находятся на замороженном банковском счете и ждут разрешения британских властей на их выдачу.

В прошлом году власти США арестовали два самолета Абрамовича, заявив, что они нарушили более широкие санкции против полетов в Россию. После этого Абрамович нанял адвокатов в США. Его адвокаты заявили, что полеты были осуществлены с целью содействия гуманитарным коридорам в Украине.

Люди, близкие к Абрамовичу, говорят, что он мало на чем сосредотачивается, кроме вопросов, связанных с войной, в основном делегируя свои юридические баталии группе доверенных советников.

Он живет между Сочи, Стамбулом и Тель-Авивом. Его роскошные яхты стоят в турецких водах в безопасности от арестов, которым подверглись другие олигархи в средиземноморских портах.

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