На оккупированных территориях россияне готовят новую "фильтрацию" – ЦНС

Российские захватчики готовятся к новой массовой проверке на "лояльность" жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: В ЦНС отмечают, что планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в частности банков и онлайн-образования).

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Кроме этого, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга.

На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военных учетов, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой.