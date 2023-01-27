На оккупированных территориях россияне готовят новую "фильтрацию" – ЦНС
Пятница, 27 января 2023, 05:40
Российские захватчики готовятся к новой массовой проверке на "лояльность" жителей оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.
Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)
Детали: В ЦНС отмечают, что планируется масштабная проверка телефонов на наличие украинских приложений (в частности банков и онлайн-образования).
Кроме этого, россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами юга.
На блокпостах у жителей спрашивают о наличии военных учетов, транспортных средствах в собственности, адресах персональных аккаунтов в соцсетях с последующей проверкой.
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