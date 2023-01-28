Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

В результате удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских вояк.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после удара Министерство обороны России пошло на редкий шаг и публично признало, что понесло потери, заявив о 89 убитых.

Вероятно, российские чиновников посчитали, что уклоняться от комментариев перед широкой критикой в адрес российского командования в связи с этим инцидентом нецелесообразно, считает британская разведка.

Разница между количеством жертв, признанных Россией, и возможным истинным числом жертв подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях, отмечается в сводке.

Как правило, это происходит в результате сочетания намеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и распространения неточных сообщений младшими должностными лицами, которые стремятся преуменьшить свои промахи в российской культуре "обвинения и освобождения".

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