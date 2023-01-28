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Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов

"Европейская правда"Суббота, 28 января 2023, 08:31
Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов
РОССИЙСКИЕ МЧС РАЗБИРАЮТ ЗАВАЛЫ РАЗРУШЕННОГО ЗДАНИЯ ПТУ-19 В МАКЕЕВКЕ. ФОТО РИА НОВОСТИ

В результате удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских вояк.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".

"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, после удара Министерство обороны России пошло на редкий шаг и публично признало, что понесло потери, заявив о 89 убитых.

Вероятно, российские чиновников посчитали, что уклоняться от комментариев перед широкой критикой в адрес российского командования в связи с этим инцидентом нецелесообразно, считает британская разведка.

Разница между количеством жертв, признанных Россией, и возможным истинным числом жертв подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях, отмечается в сводке.

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Как правило, это происходит в результате сочетания намеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и распространения неточных сообщений младшими должностными лицами, которые стремятся преуменьшить свои промахи в российской культуре "обвинения и освобождения".

Предыстория: 

  • СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
  • Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
  • Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он добавил, что подобное может повториться.
  • Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.

Темы: Макеевкавойнаоккупация
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