Разведка Британии: На Новый год в Макеевке было уничтожено более 300 оккупантов
В результате удара ВСУ по зданию училища в Макеевке в новогоднюю ночь было уничтожено более 300 российских вояк.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в субботу, сообщает "Европейская правда".
"Россия с высокой вероятностью понесла потери в более 300 человек в результате удара по размещению войск в Макеевке под Донецком 1 января 2023 года. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, после удара Министерство обороны России пошло на редкий шаг и публично признало, что понесло потери, заявив о 89 убитых.
Вероятно, российские чиновников посчитали, что уклоняться от комментариев перед широкой критикой в адрес российского командования в связи с этим инцидентом нецелесообразно, считает британская разведка.
Разница между количеством жертв, признанных Россией, и возможным истинным числом жертв подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в российских публичных заявлениях, отмечается в сводке.
Как правило, это происходит в результате сочетания намеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и распространения неточных сообщений младшими должностными лицами, которые стремятся преуменьшить свои промахи в российской культуре "обвинения и освобождения".
Предыстория:
- СтратКом сообщил, что в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести.
- Отмечалось, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.
- Российский террорист, бывший так называемый "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил массовое уничтожение российских военнослужащих в оккупированной Макеевке. Он добавил, что подобное может повториться.
- Министерство обороны РФ подтвердило, что ВСУ уничтожили группировку российских военнослужащих во временно оккупированной Макеевке Донецкой области, но заявляет, что потери значительно меньше, чем озвученные СтратКомом.