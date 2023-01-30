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Москва відреагувала на удар по Ірану: закликає не зловтішатися

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 11:31
АТАКА НА ЗАВОД В ІРАНІ, СКРІНШОТ ВІДЕО

МЗС РФ заявило, що Москва "рішуче засуджує" атаку безпілотників на військовий об'єкт в Ірані, який постачає режим Путіна безпілотниками для ударів по Україні.

Джерело: заява зовнішньополітичного відомства РФ

Дослівно: "Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні.

Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході.

Це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану".

Передісторія:

  • В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.
  • Іранське Міноборони стверджує, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".
  • За даними ЗМІ, удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль.

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Теми: ІранРосія
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