Москва відреагувала на удар по Ірану: закликає не зловтішатися

МЗС РФ заявило, що Москва "рішуче засуджує" атаку безпілотників на військовий об'єкт в Ірані, який постачає режим Путіна безпілотниками для ударів по Україні.

Джерело: заява зовнішньополітичного відомства РФ

Дослівно: "Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні.

Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході.

Це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану".

Передісторія:

В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Іранське Міноборони стверджує, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".

За даними ЗМІ, удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль.