Москва відреагувала на удар по Ірану: закликає не зловтішатися
Понеділок, 30 січня 2023, 10:31
МЗС РФ заявило, що Москва "рішуче засуджує" атаку безпілотників на військовий об'єкт в Ірані, який постачає режим Путіна безпілотниками для ударів по Україні.
Джерело: заява зовнішньополітичного відомства РФ
Дослівно: "Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спровокувати неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні.
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Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході.
Це повинні розуміти, як організатори зухвалої вилазки та їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В іранському місті Ісфахан безпілотники атакували завод Міністерства оборони, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.
- Іранське Міноборони стверджує, нібито пошкодження отримав "дах цеху", а напад "не призвів до людських жертв і збою в роботі обладнання".
- За даними ЗМІ, удару з безпілотників по заводу Міноборони Ірану в ніч на неділю завдав Ізраїль.