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Москва отреагировала на удар по Ирану: призывает не злорадствовать

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 января 2023, 11:31
АТАКА НА ЗАВОД В ИРАНЕ, СКРИНШОТ ВИДЕО

МИД РФ заявил, что Москва "решительно осуждает" атаку беспилотников на военный объект в Иране, который снабжает режим Путина беспилотниками для ударов по Украине.

Источник: заявление внешнеполитического ведомства РФ

Дословно: "Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе.

Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана".

Предыстория: 

  • В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.
  • Иранское Минобороны утверждает, что повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".
  • По данным СМИ, удар беспилотниками по заводу Минобороны Ирана в ночь на воскресенье нанес Израиль.

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Темы: ИранРосcия
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