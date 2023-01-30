Москва отреагировала на удар по Ирану: призывает не злорадствовать
Понедельник, 30 января 2023, 11:31
МИД РФ заявил, что Москва "решительно осуждает" атаку беспилотников на военный объект в Иране, который снабжает режим Путина беспилотниками для ударов по Украине.
Источник: заявление внешнеполитического ведомства РФ
Дословно: "Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные спровоцировать неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе.
Подобные деструктивные действия могут иметь непредсказуемые последствия для мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Это должны понимать, как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана".
Предыстория:
- В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан беспилотники атаковали завод Министерства обороны, который специализируется на производстве боеприпасов.
- Иранское Минобороны утверждает, что повреждение получила "крыша цеха", а нападение "не привело к человеческим жертвам и сбою в работе оборудования".
- По данным СМИ, удар беспилотниками по заводу Минобороны Ирана в ночь на воскресенье нанес Израиль.
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