Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща готова передати Україні винищувачі F-16, якщо НАТО дасть добро

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 січня 2023, 13:17
літак F-16. ілюстративне фото з Вікіпедії

Польща готова передати Україні винищувачі F-16  у координації з НАТО.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу

Пряма мова: "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.

Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива".

Деталі: В свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу 30 січня зазначив, що Польща може передати Україні винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи готова країна передати Україні свої літаки F-16, Моравецький сказав таке:

Пряма мова: "Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила у погодженні із країнами НАТО буде реалізовуватися і, можливо, передаватися. Тут ми діятимемо у повній координації (з Альянсом –ред.)".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.
  • За словами речника ПС Юрія Ігната, багатоцільовий літак здатен виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.
  • Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.

Читайте також: "Нам потрібні F-16". Інтерв'ю з пілотом Karaya про ворога, безпілотну авіацію, фільм "Top Gun" та віру в Бога

Теми: Польщадопомога Україні
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ДБР проводить обшуки у керівництва податкової Києва - джерела

Головні бої ще попереду – Данілов

Американська компанія пропонує Україні ударні дрони за один долар – WSJ

США готують пакет допомоги Україні на понад $2 млрд зі снарядами дальністю до 150 км – Reuters

Зеленський про "кадрове затишшя": Будуть ще рішення

Ще один гравець збірної України перейшов в англійську Прем'єр-лігу

Усі новини...
Польща
Польща хоче вступу України в ЄС "за кілька років", але є умова - МЗС
Мігранти з Білорусі закидали камінням польських прикордонників
Чечня могла б стати незалежною – прем’єр Польщі
Останні новини
10:13
аудіоСБУ викрила президента "Мотор Січі" Богуслаєва і у фінансуванні терористів
10:01
Окупанти б'ють касетними боєприпасами по Донеччині, накрили вогнем 21 населений пункт Херсонщини – ОВА
10:00
Чиновник з Міноборони відповів на звинувачення ЦПК: Це спроба дискредитації міністра
09:36
За один день в Дії замовили 300 тисяч LED-ламп для обміну
09:10
Австралія запровадила санкції проти Ірану за постачання безпілотників до Росії
08:51
Обраний президент Чехії: Україна заслуговує членства у НАТО відразу після війни
08:41
Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії та РСЗВ: 1 загиблий
08:25
В Білорусі вимагали у Міжнародного кримінального суду покарати Польщу за підготовку "агресії"
08:19
ДБР проводить обшуки у керівництва податкової Києва - джерела
08:18
Єврокомісія не бачить підстав скасовувати авіаційну угоду ЄС-Катар на тлі корупційного скандалу
Усі новини...