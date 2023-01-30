Польща готова передати Україні винищувачі F-16, якщо НАТО дасть добро

Польща готова передати Україні винищувачі F-16 у координації з НАТО.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу

Пряма мова: "Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Маємо позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО.

Реклама:

Танки, винищувачі - чудова компанія по перетворенню російських ворогів на добрива".

Деталі: В свою чергу прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на брифінгу 30 січня зазначив, що Польща може передати Україні винищувачі F-16, якщо таке рішення підтримає НАТО.

Відповідаючи на запитання, чи готова країна передати Україні свої літаки F-16, Моравецький сказав таке:

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, так само і будь-яка інша повітряна сила у погодженні із країнами НАТО буде реалізовуватися і, можливо, передаватися. Тут ми діятимемо у повній координації (з Альянсом –ред.)".

Передісторія:

Повітряні сили ЗСУ наголошували, що вважають пріоритетом отримання багатофункціональних винищувачів.

За словами речника ПС Юрія Ігната, багатоцільовий літак здатен виконувати різні завдання: ефективно боротися з повітряними загрозами, зокрема крилатими ракетами та БпЛА, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях, зокрема це багатофункціональні винищувачі американського виробництва F-16, F-15 або F-18 певних модифікацій, або ж їхні європейські аналоги.

Президент Володимир Зеленський вважає, що після рішення про танки Україна має вийти на постачання літаків - це важливе завдання.

Компанія-виробник американських винищувачів F-16 заявила, що готова постачати літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть свої винищувачі в Україну.

Читайте також: "Нам потрібні F-16". Інтерв'ю з пілотом Karaya про ворога, безпілотну авіацію, фільм "Top Gun" та віру в Бога