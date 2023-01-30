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Польша готова передать Украине истребители F-16, если НАТО даст добро

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 января 2023, 12:17
Польша готова передать Украине истребители F-16, если НАТО даст добро
самолет F-16. иллюстративное фото из Википедии

Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО.

Источник: руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге

Прямая речь: "Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО.

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Детали: В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге 30 января отметил, что Польша может передать Украине истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.

Отвечая на вопрос, готова ли страна передать Украине свои самолеты F-16, Моравецкий сказал следующее.

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Прямая речь: "Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же и любая другая воздушная сила в согласовании со странами НАТО будет реализовываться и, возможно, передаваться. Здесь мы будем действовать в полной координации (с Альянсом - ред.)".

Предыстория:

  • Воздушные силы ВСУ отмечали, что считают приоритетом получение многофункциональных истребителей.
  • По словам спикера ВС Юрия Игната, многоцелевой самолет способен выполнять различные задачи: эффективно бороться с воздушными угрозами, в частности крылатыми ракетами и БпЛА, но в то же время выполнять и ударные функции по наземным целям, в частности это многофункциональные истребители американского производства F-16, F-15 или F-18 определенных модификаций, или же их европейские аналоги.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что после решения о танках Украина должна выйти на поставки самолетов - это важная задача.
  • Компания-производитель американских истребителей F-16 заявила, что готова поставлять самолеты в европейские страны, которые будут реэкспортировать свои истребители в Украину.

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Темы: Польшапомощь Украине
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