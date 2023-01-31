Зеленский готовится, чтобы России не удалось взять "реванш" на поле боя

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и партнеры пытаются не допустить реванша России на поле боя.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 31 января

Прямая речь: "Провел сегодня – как фактически и ежедневно – несколько совещаний с военными, с руководителем разведки. Детально прорабатываем ситуацию на всех основных оперативных направлениях и в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша.

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Наши силы обороны и безопасности, государственная власть Украины, наши партнеры – мы все вместе направляем наши усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию.

Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и длительный мир. Я благодарю всех наших партнеров, которые поддерживают эту позицию Украины"

Детали: Зеленский также проинформировал о своих разговорах с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, которые состоялись во вторник 31 января.

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С Трюдо Зеленский обсудил, чем можно дополнить оборонное взаимодействие Украины и Канады, обсудил санкции и международную изоляцию России.

Кроо украинский президент поблагодарил за мощный оборонный пакет, который Бельгия утвердила недавно. Также говорил об очередном санкционном пакете против России и взаимодействии "в защите спорта и олимпийского движения от пропаганды террора".

Напомним: Представители власти, разведка и эксперты считают, что Россия готовится к новому наступлению в феврале-марте и что ближайшие несколько месяцев могут быть особенно тяжелыми для Украины, но решающими в войне.