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Данілов: Складний період може тривати і 3 місяці, але переломний момент відбувся

"Українська правда"П'ятниця, 27 січня 2023, 22:18
Данілов: Складний період може тривати і 3 місяці, але переломний момент відбувся
Олексій Данілов, фото Future Publishing via Getty Images

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов констатував, що передбачити час завершення війни складно, а перемога не настане швидко.

Джерело: Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "На жаль, сьогодні сказати точну дату, що це (перемога – ред.) буде завтра або післязавтра, я не можу. Попереду ще складна, тяжка робота на фронті, на великій відстані фронту – більше ніж дві тисячі кілометрів. 

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Маємо розуміння, що ми мусимо почистити всю нашу державу, включно з Кримом, від тієї мерзоти, яка сюди приперлася. Це важка робота. 

І якщо хтось каже, що це можна зробити за тиждень, за два – я не є таким оптимістичним. Я розумію, що в цьому році нас чекає дуже багато роботи".

Деталі: Данілов однак наголосив, що "перелом" у війні вже пройдений. 

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"Так, буде складно, нам не можна розслаблятися, але, повірте, все буде. Давайте почекаємо… Складний період зараз буде щонайменше місяць-півтора-два, а може, і три. Нам треба пройти цей складний шлях", – заявив секретар РНБО.

За його словами, цей період пов’язаний із датами, які визначає для себе російська влада, зокрема річницею початку повномасштабного вторгнення.

Цьому передувало: На початку січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

Видання Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, близькі до Кремля, що новий наступ Росії може розпочатися в лютому-березні – до того, як Київ отримає танки зі США та Європи.

Теми: Даніловвійна
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