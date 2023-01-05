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ООН розформувала місію з розслідування трагедії в Оленівці

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 5 січня 2023, 20:58
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З REUTERS

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування загибелі українських військовополонених в Оленівці в липні.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву представника ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу 5 січня 

Пряма мова: "Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події"

Деталі: За його словами, причина розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу: "У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому".

Як повідомляє "Радіо Свобода", Дюжаррік не відповів на запитання, яка саме сторона не надала гарантій. Він також заявив, що місія може бути відновлена в майбутньому, однак слід дозволити учасникам місії повернутися до звичайної роботи, якщо прогрес відсутній.

"Щойно ми відчуємо, що є необхідні гарантії безпеки і ми можемо туди вирушити, місія буде відновлена", – зазначив він.

Довідково: Російські окупанти неодноразово перешкоджали доступу міжнародних організацій до колонії. Раніше Червоний Хрест також повідомляв, що не може "пробитися силою" до українських полонених, який утримують росіяни в Оленівці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених. У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії. Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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Теми: ООНвоєнні злочини
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