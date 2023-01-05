ООН розформувала місію з розслідування трагедії в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування загибелі українських військовополонених в Оленівці в липні.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на заяву представника ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу 5 січня

Пряма мова: "Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів щодо інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події"

Деталі: За його словами, причина розформування місії є відсутність необхідних гарантій безпеки та доступу: "У нас була політична угода, але для такої складної та делікатної і, прямо сказати, небезпечної місії в зоні бойових дій нам необхідні чіткі гарантії безпеки та доступу від обох сторін. Ми не відчули, що отримали їх і не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому".

Як повідомляє "Радіо Свобода", Дюжаррік не відповів на запитання, яка саме сторона не надала гарантій. Він також заявив, що місія може бути відновлена в майбутньому, однак слід дозволити учасникам місії повернутися до звичайної роботи, якщо прогрес відсутній.

"Щойно ми відчуємо, що є необхідні гарантії безпеки і ми можемо туди вирушити, місія буде відновлена", – зазначив він.

Довідково: Російські окупанти неодноразово перешкоджали доступу міжнародних організацій до колонії. Раніше Червоний Хрест також повідомляв, що не може "пробитися силою" до українських полонених, який утримують росіяни в Оленівці.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: