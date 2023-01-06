Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про законність отримання Православною церквою України дозволу на різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі та розкрив деталі отримання дозволу.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Деталі: За його словам, ще 5 січня відбулося заключне засідання комісії з приймання передачі Успенського собору та Трапезної церкви до державної установи. Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Олександру Руднику щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі.

Рудник відповів, що станом на 11:41 того дня запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило.

Але вже у другій половині дня надійшло звернення від управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року.

"Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП, заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду", - пояснив Ткаченко.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ