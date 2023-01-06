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Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 січня 2023, 12:40
Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу ПЦУ на різдвяну службу в Лаврі
ОЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, ФОТО МІНКУЛЬТУРИ

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про законність отримання Православною церквою України дозволу на різдвяну службу у Києво-Печерській Лаврі та розкрив деталі отримання дозволу.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Деталі: За його словам, ще 5 січня відбулося заключне засідання комісії з приймання передачі Успенського собору та Трапезної церкви до державної установи. Під час засідання членом комісії від монастиря О. Кононець було задано питання в.о. генерального директора заповідника Олександру Руднику щодо наявності запитів від ПЦУ та дозволу на проведення богослужінь в Успенському соборі.

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Рудник відповів, що станом на 11:41 того дня запитів і розпоряджень щодо проведення богослужінь ПЦУ не надходило.

Але вже у другій половині дня надійшло звернення від управління Київської митрополії ПЦУ про проведення богослужінь в Успенському соборі 7 січня 2023 року.

"Розглянувши звернення та враховуючи дозвіл МКІП, заповідником було надано дозвіл на проведення богослужінь 7 січня 2023 року в Успенському соборі та укладено відповідну угоду", - пояснив Ткаченко.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 січня повідомлялось, що Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
  • 5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • У відповідь УПЦ Московського патріархату заявила, що під час дії воєнного стану договори оренди храмів на території Лаври продовжуються автоматично до кінця війни, і пригрозила кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія на територію святині.
  • Згодом стало відомо, що різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври все жвідбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.

Теми: релігіяПравославна Церква УкраїниУПЦ МПТкаченко
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