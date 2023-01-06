Служба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.

Джерело: ВВС News Україна з посиланням на в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександра Рудника, представник пресслужби ПЦУ у коментарі "Українській правді", заступник генерального директора заповідника "Києво-Печерська Лавра" Костянтин Крайній у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Рудника: "Та розмова на відео (яку поширила УПЦ МП разом з заявою, що ПЦУ не має дозволу на проведення богослужіння в Лаврі – ред.) відбувалась вчора (5 січня – ред.) у першій половині дня. На той момент не було розпорядження про богослужіння.

Але у другій половині дня до мене надійшло звернення від ПЦУ про проведення богослужіння і про отримання дозволу від Міністерства культури. Я надав дозвіл і уклав угоду на проведення богослужіння 7 січня. Всі документи зараз є, в УПЦ МП оприлюднили ввечері застарілу інформацію".

Деталі: Він пояснив, що йдеться про разову оренду для богослужіння.

Зокрема, заповідник "Києво-Печерська лавра" уклав угоду з ПЦУ на проведення служби 7 січня з 8:00 до 12 години дня.

Рудник додав, що правоохоронці будуть стежити за тим, щоб подія відбулась без жодних ексцесів.

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Представник прес-служби ПЦУ надав "Українській правді" документ, який підтверджує, що Мінкульт дав згоду на проведення служби ПЦУ в Успенському соборі.

Заступник гендиректора Лаврського заповідника Костянтин Крайній пояснив "УП", що 6 та 7 січня вхід на територію святині буде вільним.

Також заповідник звернувся до поліції охорони про посилення заходів безпеки поблизу Лаври і в Печерському райони столиці загалом. Водночас Крайній підкреслив, що це звична практика на свята і під час воєнного стану.

Він також повідомив, що інший храм, який орендувала УПЦ МП, – Трапезна церква – найближчим часом буде закритий "до завершення всіх заходів".

Крім того, Крайній зазначив, що наразі у заповіднику не обговорюють питання можливої довготермінової оренди храмів одним з монастирів, які зареєстровані на території Лаври – УПЦ МП і ПЦУ. Водночас він наголосив, що церкви можуть подавати запити на проведення богослужінь за погодженням з Мінкультом.

Що було раніше: 4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. УПЦ Московського патріархату на це заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір прийти в Успенський собор є спробою "силового захоплення" храму.

УПЦ Московського патріархату також заявила, що під час дії воєнного стану договори оренди храмів на території Лаври продовжуються автоматично до кінця війни, і пригрозила кримінальною відповідальністю за допуск предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія на територію святині.

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