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УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 08:32
УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео
Священнослужителі УПЦ МП. Фото lavra.ua

УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою "силового захоплення Успенського собору".

Джерело: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Дослівно УПЦ МП: "За повідомленням адміністрації музею, анонсоване "ПЦУ" богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври не має дозволу.

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Під час зустрічі з представниками священноначалля і братії Лаври 5 січня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник заявив, що ніяких звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку "ПЦУ" не надходило".

Деталі: Портал також оприлюднив відео з зустрічі, на якому Рудник на питання щодо богослужіння Епіфанія каже: "Ні офіційного звернення, ні неофіційного звернення від ПЦУ я не отримував. Ніяких розпоряджень з приводу цього я не отримував станом на зараз (вечір 5 січня – ред.)" і хреститься, щоб підкреслити правдивість своїх слів.

ВІДЕО ДНЯ

В УПЦ МП намір Епіфанія провести богослужіння 7 січня в Успенському соборі на території Лаври назвали "спробою силового захоплення… собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства".

УПЦ МП також звинуватила усі ЗМІ, які опублікували заяву з офіційного сайту ПЦУ, у тому, що вони нібито не перевірили цю інформацію, а "натомість наповнили інформаційний простір черговим фейком від "ПЦУ"".

Що було раніше: 4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Передісторія:

  • У кінці грудня 2022 року намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь, щодо якого в Україні ввели санкції, звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням не забирати в УПЦ МП два храми на території Лаври.
  • Мова йшла про Успенський собор і Трапезну церкву. УПЦ МП орендувала ці храми до 31 грудня 2022 року і хотіла продовжити термін оренди, але Мінкульт рекумендував не робити цього.
  • 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.
  • 5 січня Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

Теми: церкваУПЦ МПЕпіфаній
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