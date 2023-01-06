УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою "силового захоплення Успенського собору".

Джерело: Синодальний інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП

Дослівно УПЦ МП: "За повідомленням адміністрації музею, анонсоване "ПЦУ" богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври не має дозволу.

Під час зустрічі з представниками священноначалля і братії Лаври 5 січня в. о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник заявив, що ніяких звернень про використання Успенського собору та Трапезного храму для проведення богослужінь з боку "ПЦУ" не надходило".

Деталі: Портал також оприлюднив відео з зустрічі, на якому Рудник на питання щодо богослужіння Епіфанія каже: "Ні офіційного звернення, ні неофіційного звернення від ПЦУ я не отримував. Ніяких розпоряджень з приводу цього я не отримував станом на зараз (вечір 5 січня – ред.)" і хреститься, щоб підкреслити правдивість своїх слів.

В УПЦ МП намір Епіфанія провести богослужіння 7 січня в Успенському соборі на території Лаври назвали "спробою силового захоплення… собору шляхом шантажу та введення в інформаційну оману суспільства".

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УПЦ МП також звинуватила усі ЗМІ, які опублікували заяву з офіційного сайту ПЦУ, у тому, що вони нібито не перевірили цю інформацію, а "натомість наповнили інформаційний простір черговим фейком від "ПЦУ"".

Що було раніше: 4 січня пресслужба ПЦУ повідомила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 7 січня планує провести богослужіння з нагоди Різдва в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

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